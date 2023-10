Finální Android 14 se objeví v nejbližších (tý)dnech

Huawei se u spousty přístrojů zarputile drží Androidu 10

Záplaty posílá každý měsíc, říjnové by měly dorazit každým dnem

Telefony Google Pixel brzy obdrží finální verzi Androidu 14 a poté je budou následovat vlajkové telefony dalších výrobců. Skvělá podpora telefonů od společnosti Google není překvapením, kromě nových verzí operačního systému Android dostávají přístroje bezpečnostní aktualizace a to se železnou pravidelností. V tomto směru jim může konkurovat jen několik telefonů na trhu, primárně těch nejnovějších a nejdražších. Co do rychlosti uvolňování bezpečnostních záplat ale existuje výrobce, který je pro své telefony uvolňuje prakticky stejně rychle. Přitom velká část jeho telefonů spoléhá na Android 10, tedy čtyři roky starý systém.

Místo nové verze EMUI dostáváme každý měsíc záplaty…

(Ne)překvapivě je tímto výrobcem Huawei, který už je několik let zatížen sankcemi. Nemůže využívat nejnovější verzi operačního systému Android, většina jeho telefonů postrádá podporu 5G (ta se vrátila u modelu Huawei Mate 60 Pro) a v telefonech nenajdete ani Obchod Play a další navázané Google služby. Ale bezpečnostní aktualizace vydává výrobce pravidelně a to i pro telefony, které už jsou na trhu několik let. Na mysli mám modely Huawei P40, Huawei P40 Pro a Huawei P40 Pro+. Většinou na konci prvního týdne daného měsíce se objeví nový bezpečnostní update, který obsahuje aktuální záplaty.

Určitě bych nechtěl přeceňovat ani podceňovat význam bezpečnostních záplat. Nikdy ale pro mě nebyly prioritou a pravděpodobně bych neměl problém používat telefon, který už aktualizace nedostává (ačkoliv z pohledu bezpečnosti není používání neaktualizovaného telefonu ideální). Na stranu druhou je pravidelné uvolňování bezpečnostních aktualizací plus. Pro někoho větší, pro jiného menší. Chápu, že v tuto chvíli není pro Huawei prioritou kvalitní podpora telefonů mimo Čínu.

Android 10 funguje, ale radost z něj nemám

Přesto si ale myslím, že i v Evropě by si zákazníci zasloužili výraznější posun kupředu. Narážím samozřejmě na situaci kolem HarmonyOS 4, který se v Číně dostal i do několik let starých telefonů. A ačkoliv přináší jen málo novinek, změny pod kapotou telefonům neublíží. V Evropě ale u stejně starých telefonů zůstává Android 10 (u novějších přístrojů Huawei pak Android 12) a na posun kupředu už to nevypadá. Pokud by výrobce chtěl telefony posunout třeba na Android 12, dávno to mohl udělat, od představení EMUI 13 už uplynul rok. Zůstává jen zvědavost, jak dlouho ještě bude Huawei tyto přístroje takto intenzivně podporovat. Připomeňme si, že představení řady Huawei P40 proběhlo v březnu 2020, po necelých 40 měsících na trhu už by pomalejší uvolňování aktualizací nebylo překvapením.

Zdroj: Huawei, Vlastní