Zoufalství: Intel nedokáže konkurovat AMD, a proto lže na své prezentaci

Intel v poslední době nad AMD opravdu zaspává a snaží se to zachránit, jak jen to jde. Dle všeho novou architekturu hotovou nemá a proto nedávno představil desktopové procesory Comet Lake, které jsou však založené na Skylake 14 nm technologii. To, že AMD je nyní jasným leaderem je prostý fakt. A to dokonce i na poli laptopových procesorů. To si zřejmě uvědomuje i samotný Intel a protože ví, že by rovnocenný boj s AMD prohrál, rozhodl se srovnat nesrovnatelné, a jednoduše lže.

Intel nedokáže konkurovat AMD, a proto lže na své prezentaci

Ano, na poli desktopů je o pár FPS nyní novým herním králem i9-10900K (pokud jej dokážete uchladit). Pokud se však podíváme na notebooky, musel si zde Intel situaci “trochu” přizpůsobit. Na jednom ze slidů při prezentaci mobilních Comet Lake procesorů totiž srovnává dva odlišené notebooky. Jeden disponuje AMD Ryzen 9 4900HS, ve druhém tiká Intel Core i7-10750H. Na tom by nebylo nic divného, že? Jenže je. A hned několik věcí.

Intel’s “Real World” Benchmarketing 101

První zmiňovaný laptop (Asus Zephyrus G14) má totiž 14″ displej, přičemž MSI GL65, které hájí Intel má 15,6″ displej. To znamená, že je možné jej osadit grafickou kartou s vyšším TDP, (nejen) kvůli rozměrnějšímu tělu. A to se také stalo. Zephyrus G14 disponuje kartou RTX 2060 Max-Q (65W), oproti tomu MSI GL65 má výkonnější RTX 2060 (90W) verzi. Tyto dvě grafické karty se liší nejen ve spotřebě, ale také v taktech. Zkrátka je logické, že notebook s Intelem zde bude výkonnější. Ovšem není to zásluha Intelu, nýbrž výkonnější grafiky.

Intel tak úspěšně porovnal neporovnatelné. Pokud by totiž srovnal tyto čipsety se stejnou grafickou kartou, prohrál by. Proto jsme vůbec nepochopili, proč k takovému testu vůbec došlo. Je to jako kdyby Mercedes srovnával výkon své řady E, oproti třeba pětkovému BMW, ovšem v “éčku” by byl třílitr, zatímco v BMW pouze dvoulitr. Doufáme, že se Intel z tohoto dosti zlého snu brzy probere.

