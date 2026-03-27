AMD představilo brutální procesor s duální 3D V-Cache. Na hráče ale tentokrát necílí

  • AMD představilo Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition jako první procesor s 3D V-Cache na obou CCD
  • Novinka disponuje celkovou L3 cache o kapacitě 192 MB a TDP 200 W
  • Procesor míří na vývojáře a kreativce a do prodeje zamíří 22. dubna

Adam Kurfürst
27.3.2026 12:00
Ryzen 9 9950X3D2 na platforme

Technologie 3D V-Cache se od svého představení v roce 2022 stala synonymem pro špičkový herní výkon procesorů AMD. Dosud však platilo jedno omezení – dodatečná vrstvená cache se instalovala pouze na jeden ze dvou čipletů (CCD), zatímco ten druhý zůstával „holý“ pro dosažení vyšších frekvencí. AMD nyní toto pravidlo porušuje a přichází s modelem Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition, který jako vůbec první spotřebitelský procesor disponuje 3D V-Cache na obou CCD současně.

Rekordních 208 MB cache na jednom čipu

Čísla u nového procesoru působí až neuvěřitelně. Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition nabízí 16 jader a 32 vláken postavených na architektuře Zen 5, přičemž každé ze dvou CCD obsahuje 64 MB 3D V-Cache a 32 MB standardní L3 cache. Celková kapacita L3 cache tak dosahuje 192 MB, a pokud připočteme 16 MB L2 cache, dostaneme se na 208 MB celkové cache – nejvíce, co kdy AMD do spotřebitelského procesoru integrovalo.

Ryzen 9 9950X3D2 tabulka specifikaci

Frekvence se pohybují na úrovni 4,3 GHz v základu a až 5,6 GHz v boostu. Oproti standardnímu Ryzenu 9 9950X3D tak boost klesá o 100 MHz, což je daň za přítomnost druhého modulu 3D V-Cache. S tím souvisí i navýšení TDP na 200 W, tedy o 30 W více než u jednovrstvé varianty. AMD doporučuje pro optimální výkon použít vodní chlazení.

Proč dvě 3D V-Cache neznamenají dvojnásobný herní výkon

Na první pohled by se mohlo zdát, že zdvojnásobení cache povede k výraznému nárůstu herního výkonu. AMD však přímo přiznává, že tomu tak není. Hry totiž stále efektivně nevyužívají velké množství jader, a pokud musí data putovat mezi dvěma CCD, vzniká latence, která většinu teoretického přínosu eliminuje. Herní výkon tak zůstává prakticky na úrovni běžného 9950X3D.

Ryzen 9 9950X3D2 srovnani v benchmarcich s Ryzen 9 9950X3D

Kde se však duální 3D V-Cache vyplatí, jsou profesionální a kreativní úlohy. AMD uvádí 5–13% nárůst výkonu oproti standardnímu 9950X3D v benchmarcích jako SPEC Workstation 4.0 Data Science. Obrovská cache totiž dokáže držet více dat přímo u procesorových jader, což dramaticky snižuje latenci při práci s velkými datasety.

Pro koho je Ryzen 9 9950X3D2 určen

AMD procesor explicitně cílí na vývojáře a tvůrce obsahu. Ideálními scénáři použití jsou kompilace herních enginů, velké softwarové buildy, trénování AI modelů, 3D rendering a práce s komplexními kreativními pipeline. Jinými slovy – úlohy, které těží z extrémně rychlého přístupu k velkému množství dat.

Jack Huynh, viceprezident AMD pro computing a grafiku, to shrnuje slovy: „Už si nebudete muset vybírat mezi herním a kreativním procesorem. S Ryzenem 9 9950X3D2 dostanete obojí.“ To dává smysl zejména pro nezávislé herní vývojáře, kteří na jednom stroji vyvíjejí i hrají.

Cena a dostupnost

AMD plánuje uvést Ryzen 9 9950X3D2 Dual Edition na trh 22. dubna 2026. Oficiální cena zatím nebyla oznámena, ale s ohledem na 699 dolarů za standardní 9950X3D se spekuluje o částce kolem 799 dolarů (v přepočtu 17 tisíc korun, reálná česká cena ale bude zřejmě vyšší). Procesor bude kompatibilní se všemi základními deskami se socketem AM5, tedy s čipsety řady 600 i 800.

Za zmínku stojí, že AMD tímto krokem zároveň připravuje půdu pro případnou konkurenci ze strany Intelu. Spekuluje se totiž o procesorech Nova Lake-S s duálními bLLC moduly, které by mohly nabídnout podobný přístup k navýšení on-chip paměti.

Ocenili byste u svého příštího PC takové množství cache?

Zdroje: AMD, PC Gamer, Wccftech, OC3D

