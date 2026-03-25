Nejlepší grafika do 14 tisíc! Radeon RX 9070 v edici Sapphire Pulse příjemně zlevnila Hlavní stránka Zprávičky Sapphire Pulse RX 9070 s 16 GB GDDR6 a architekturou RDNA 4 je na Alze za 13 990 Kč místo původních 17 590 Kč Ve 1440p patří mezi nejlepší karty ve své cenové třídě — ve 4K dokonce překonává konkurenční RTX 5070 Kompaktní rozměry (280 mm), klasické 2× 8pin napájení a TDP 220 W — stačí zdroj od 650 W Jakub Kárník Publikováno: 25.3.2026 18:00 Pokud hledáte grafickou kartu do 14 tisíc korun, která utáhne moderní hry ve 1440p na vysokých detailech, právě teď je na trhu jasná volba. Sapphire Pulse AMD Radeon RX 9070 na Alze stojí 13 990 Kč — z původních 17 590 Kč je to pokles o 3 600 korun. Hodnocení 4,9 z 5 od 38 zákazníků a přes 500 prodaných kusů potvrzují, že jde o jednu z nejoblíbenějších karet aktuální generace. Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud hrajete ve 1440p nebo 4K a chcete 16 GB VRAM, kompaktní rozměry a klasické napájení bez kontroverzního 12VHPWR konektoru.⚠️ Zvažte, pokud potřebujete path tracing nebo se spoléháte na DLSS 4 s multi-frame generation — tam má NVIDIA stále navrch.💡 Za 13 990 Kč dostanete RDNA 4 s 3 584 stream procesory, 16 GB GDDR6, ray tracing 3. generace a FSR 4 s AI upscalingem Konečně rovnocenný soupeř pro NVIDIA Architektura RDNA 4 je pro AMD skutečným skokem. RX 9070 disponuje 3 584 stream procesory v 56 výpočetních jednotkách, 56 ray tracing akcelerátory 3. generace a 112 AI akcelerátory. Paměť tvoří 16 GB GDDR6 na 256bitové sběrnici s efektivní rychlostí 19,5 Gbps a 64 MB Infinity Cache. Boost frekvence dosahuje 2 520 MHz. Podle nezávislých srovnání jde RX 9070 ve 1440p v průměru o 8 % rychleji než konkurenční RTX 5070. Ve 4K je náskok ještě výraznější — průměrně kolem 11 %. Ray tracing, donedávna slabina AMD, je nyní prakticky na úrovni NVIDIA — RX 9070 jde v ray tracingových hrách téměř na stejno s RTX 5070, v některých titulech ji i překonává. Výjimkou zůstává path tracing, kde má NVIDIA stále výrazný náskok. K tomu přidejte FSR 4 — první AMD upscaler založený na strojovém učení, který je kvalitativně srovnatelný s DLSS 3.x. AMD však zatím nemá odpověď na DLSS 4 s multi-frame generation, což je pro některé hráče rozhodující faktor. Sapphire Pulse: tichá a kompaktní Verze Pulse od Sapphire je jednou z nejoblíbenějších implementací RX 9070. Chlazení Dual-X s lopatkami AeroCurve a dvoukuličkovými ložisky udržuje kartu pod 70 °C při zátěži — uživatelé hlásí průměrné herní teploty kolem 55–65 °C. Karta je přitom tichá natolik, že ji někteří recenzenti popisují slovy „nevím o ní". Rozměry 280 × 120 × 51,5 mm řadí Pulse mezi nejkompaktnější karty aktuální generace — vejde se i do menších skříní micro-ATX. Napájení řeší klasické 2× 8pin konektory, žádný problematický 12VHPWR. TDP činí 220 W, doporučený zdroj je od 650 W. Výstupy zahrnují DisplayPort 2.1a a HDMI 2.1b. Na co si dát pozor Jeden uživatel hlásil problém s cvakajícím ventilátorem po týdnu používání, což podle diskuzí na Redditu postihuje některé kusy Sapphire Pulse (i XT verzi). Reklamovanost na Alze je ale pouze 0,8 %, takže jde spíš o výjimku. Za zmínku stojí, že v idle režimu ventilátory ve výchozím nastavení stojí (Zero RPM) — zkušenější uživatelé doporučují nastavit minimální otáčky kolem 750 RPM přes AMD Adrenalin pro lepší teploty pamětí. Verdikt Sapphire Pulse RX 9070 za 13 990 Kč je aktuálně nejlepší grafická karta, kterou za tuto cenu pořídíte. Šestnáct gigabajtů VRAM, vynikající výkon ve 1440p i 4K, kompaktní rozměry, tiché chlazení a klasické napájení — to vše v kartě, která ve většině her drží krok s dražší konkurencí od NVIDIA, a ve vyšších rozlišeních ji dokonce překonává. Kdo nelpí na path tracingu a DLSS 4, nemusí hledat dál. Přešli byste od NVIDIA k AMD, nebo zůstáváte věrní zelenému týmu?