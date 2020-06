Ryzen C7: hodlá AMD uspět tam, kde Intel pohořel?

Dle všemožných úniků a náznaků bychom se již poměrně brzy měli dočkat vstupu nového hráče na trh s mobilními chipsety. Své vlastní řešení v podobě SoC Ryzen C7 by totiž mělo uvést samotné AMD. To v současnosti zažívá renesanci a útočí na Intel nebývalou silou hned na několika frontách. Do toho se však tento rozjetý vlak údajně rozhodl vřítit právě na bojiště, které jeho hlavní sok již před několika lety vyklidil.

Nejdříve něco málo z historie

Možná si ještě vzpomenete na relativně krátkou epizodu s chipsety Intel ve smartphonech a tabletech běžících na operačním systému Android. Tehdy to nevypadalo jako špatný nápad, neboť tehdejší Atomy nabídly pro potřeby Androidích zařízení dostatek “hrubého” výkonu. Problém se z velké části skrýval v použití x86 architektury a velmi špatné optimalizaci pro tyto čipová řešení. Problém s optimalizací přitom byl jak na straně vývojářů aplikací, tak na straně samotných výrobců. Ti často nebyli schopní systém dostatečně kvalitně odladit. I to byl konec konců důvod, proč se řada zařízení se srdcem z dílny Intelu nedočkala víc než jedné aktualizace na novější verzi Androidu.

Nicméně, pokud si myslíte, že je AMD ve světě smartphonů nováček, musíme vás vyvést z omylu. Říká vám něco Adreno? Jistě že ano, vždyť se jedná o grafické čipy jedněch z nejrozšířenějších chipsetů a sice těch z dílny Qualcommu. A co když vám řekneme, že “Adreno” je anagram slova “Radeon”? Bylo to totiž právě AMD – respektive jeho divize stojící za značkou Imageon – kdo s Qualcommem spolupracoval na vývoji grafického čipu Adreno 200. Ano, právě toho grafického čipu, který je neodmyslitelně spjat s prvními chipsety Snapdragon. Ano, právě toho grafického čipu, který si ve své době přála mít ve smartphonu řada pařanů neboť to bylo jedno z mála řešení umožňujících hraní propracovanějších 3D her. Poté však celou značku Imageon od AMD odkoupil právě Qualcomm. Od té doby se tento významný výrobce polovodičových součástek v segmentu chytrých telefonů příliš neangažuje.

AMD Ryzen C7 postavený na architektuře ARM

Oproti zmíněnému Intelu by mělo AMD přijít s chipsetem postaveným na architektuře ARM. Výroba však nebude přímo v rukou samotného AMD, nýbrž neméně známé společnosti TSMC. Údajně by pak měl být použit moderní, 5nm výrobní proces. Na internet dokonce unikla tabulka s údajnými specifikacemi připravovaného chipsetu od AMD. Nicméně, musíme ji brát s notnou dávkou nadhledu, jelikož není nijak potvrzená a navíc se na ní nachází i drobné nesrovnalosti, které její důvěryhodnost podkopávají. Navíc, hardwarová akcelerace ray tracingu nám zní v podání takovéhoto chipsetu takřka neuvěřitelně – byť desktopové verze čipů založených na mikroarchitektuře RDNA 2 mají právě s touto funkcí dorazit.

Nicméně, pokud se potvrdí alespoň základní parametry zmíněné v údajně uniklých specifikacích, dostane se na trh opravdové monstrum mezi mobilními SoC. Jen grafický čip, říkejme mu po vzoru snímku výše Radeon RDNA 2 Mobile, by údajně měl být o 45% výkonnější než Andreno 650 obsažené v chipsetu Qualcomm Snapdragon 865. Zajištěna by měla být dokonce podpora až 2K displejů s obnovovací frekvencí 144Hz. Ošizena by pak neměla být ani procesorová část. Ta by měla obsahovat tři sady jader. Nejvyšší výkon by měla doručit dvě jádra Gaugin Pro Mobile postavená na základě Cortex X1. Dále by procesor měl disponovat dvojicí jader Gaugin Mobile alias upravenými jádry Cortex-A73. O běžný chod smartphonu by se pak měla postarat čtveřice “standardních” Cortex-A55 jader. Samozřejmostí je pak i podpora sítí páté generace, kterou by údajně měl zprostředkovat modem od společnosti MediaTek.

Vyhrát může hlavně zákazník

Ať už bude pravda o údajném chipsetu AMD Ryzen C7 jakákoli, faktem zůstává, že pokud se AMD skutečně rozhodne ve velkém vtrhnout se svými chipsety i mezi smartphony, máme se na co těšit. Právě AMD by totiž mělo splňovat předpoklady k tomu rychle se začadit po box Qualcommu, Samsungu, Huawei či momentálně lehce skomírajícího MediaTeku jako jejich rovnocenný soupeř. Ve výsledku pak na případné “válce” mezi těmito výrobci vyděláme právě my – zákaznící. Tvrdý konkurenční boj je totiž pro zákazníky přínosný prakticky v jakémkoli odvětví.

Dokázalo by podle vás AMD prorazit na trhu se smartphonovými SoC?

