Amazon chystá Project Tempo. Vlastní platformu pro cloudové hraní

Napadá vás digitální oblast, ve které ještě nemá Amazon prsty? Možná by vás napadl třeba segment videoher, ale ani to byste se netrefili. Firmě nejbohatšího člověka planety už patří například obří streamovací platforma Twitch. Ta je líhní zejména počítačových a konzolových hráčů streamujících videa do celého světa. A americká firma už má také těsně před vydáním dvou titulů Crucible a New World. V oblasti her chce jít prý ale Amazon ještě dál v rámci projektu Tempo. Má jít o jednu z dalších variant pro cloudové hraní. Jako je například Google Stadia nebo Nvidia GeForce Now.

Do vývoje platformy, zmíněných her a vlastního gamingového ekosystému už prý firma nasypala stovky milionů dolarů. Dá se očekávat, že v podání jedné z nejvýznamnějších firem v oblasti zábavy půjde o velmi zajímavý počin, ale jak se zdá, nepůjde to tak lehce. Na vině je samozřejmě koronavirus a související pandemie. Amazon plánoval ukázat Project Tempo ještě letos, nakonec odhalení této novinky odsunul na rok 2021.

Podaří se Amazonu s jeho projektem pro cloudové hraní konkurovat ostatním?

