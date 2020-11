Twitch pro mobilní hráče? Amazon představil novou platformu GameOn

Pokud patříte mezi vášnivé hráče videoher, případně máte ve zvyku sledovat jejich počínání skrze live přenosy, s největší pravděpodobností znáte platformu Twitch. Služba, momentálně patřící americkému Amazonu, je proslulá právě streamováním herního obsahu. Říkali jste si někdy, že by se něco podobného hodilo i šité n míru mobilním hrám? Tak je to tady. Amazon představil platformu GameOn, která bude věnována videím ze světa her na telefonech. Nicméně nejásejte předčasně, přímo o streamování v ní (možná zatím?) nepůjde.

Introducing GameOn by Amazon

Principem fungování tohoto nástroje je sdílení videí pořízených při hraní. Na to samé by hráči mohli použít třeba i YouTube, vývojáři si ale od novinky slibují vytvoření mobilní komunity. Služba GameOn, kterou Amazon představil 12. listopadu, je dostupná mimo jiné i v podobě aplikace pro Android. Nicméně se zdá, že zatím ne v ČR. Natáčet a sdílet jdou videa s délkou od 30 sekund do 5 minut. Hlavní kouzlo přitom spočívá v tom, že lze spojit záběry pořízené z nahrávání displeje i z přední kamery. Diváci tak nejsou, právě jako na Twitchi, ochuzeni o reakce samotných hráčů.

GameOn: watch, share and record gameplay videos Amazon Mobile LLC

Jak často sledujete herní videa?

Zdroj: pharena