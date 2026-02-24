TOPlist

Alza zlevnila skvělou 25 000mAh powerbanku pod 1 200 Kč. Má výborné hodnocení a nabije vám i notebook

  • AlzaPower WorkMate 25000mAh je powerbanka s výkonem až 140 W, která zvládne nabíjet i notebooky
  • S kódem ALZADNY30 stojí 1 189 Kč místo 1 699 Kč (sleva 510 Kč)
  • Kapacita 90 Wh je těsně pod leteckým limitem – můžete ji vzít do letadla v příručním zavazadle

Adam Kurfürst
24.2.2026 20:00
AlzaPower WorkMate 25000mAh Power Delivery 140W na stole ai ilustrace

Hledáte powerbanku se solidní kapacitou a výkonem dostatečným pro nabíjení notebooku, která vás nezruinuje? AlzaPower WorkMate 25000mAh ale aktuálně pořídíte za 1 189 Kč se slevovým kódem ALZADNY30, což je o 30 % méně, než kolik stojí běžně. Model je v prodeji od loňského podzimu a za tu dobu si získal solidní reputaci mezi uživateli.

Rychlé shrnutí:
Smysl dává, pokud potřebujete nabíjet notebook na cestách nebo chcete powerbanku, kterou vezmete do letadla.
⚠️ Zvažte, pokud máte Samsung s 45W nabíjením – powerbanka dodá maximálně 27 W kvůli chybějícímu napěťovému profilu.
💡 Za 1 189 Kč dostanete 140W výstup, 25 000 mAh kapacitu, LCD displej a Low Power Mode pro hodinky – to je v této cenové kategorii těžko překonatelná nabídka.

Proč je tahle powerbanka zajímavá

Tahle powerbanka od AlzaPower cílí na ty, kteří potřebují nabíjet notebook bez přístupu k zásuvce. S výkonem až 140 W na USB-C2 portu (Power Delivery 3.1) zvládne napájet i výkonné notebooky s USB-C nabíjením. Kapacita 25 000 mAh (90 Wh) je přitom těsně pod limitem 100 Wh, který povolují letecké společnosti pro příruční zavazadla.

Nabíjení: tři porty a inteligentní rozdělení výkonu

Powerbanka disponuje dvěma USB-C porty a jedním USB-A. USB-C2 zvládne výstup až 140 W (28 V / 5 A), USB-C1 pak 65 W a USB-A 22,5 W. Při současném nabíjení všech tří zařízení se výkon rozdělí na 100 W (USB-C2) + 20 W (USB-C1 + USB-A).

AlzaPower WorkMate 25000mAh Power Delivery 140W render

Technologie Smart IC automaticky rozpozná připojená zařízení a přizpůsobí jim optimální výkon. Podporované standardy zahrnují Power Delivery 3.1, Quick Charge 3.0, Samsung AFC, Huawei FCP, PPS a Apple 2.4A. Samotná powerbanka se nabije za přibližně 2–3 hodiny (při použití 100W nabíječky).

Praktická stránka: displej, Low Power Mode, v balení

LCD displej na čelní straně zobrazuje aktuální stav baterie, aktivní USB porty a také napětí (V) a výkon (W) – střídavě pro každý port zvlášť s obnovou přibližně každých 7 sekund. Rozměry 160 × 82 × 28 mm odpovídají kapacitě, tělo je vyrobeno z nehořlavého materiálu dle standardu UL94.

Praktickou funkcí je Low Power Mode pro nabíjení hodinek a sluchátek – aktivuje se podržením tlačítka po dobu 5 sekund (poznáte podle rotující animace v poslední číslici). O bezpečnost se stará 6násobná ochrana proti přepětí, přetížení, zkratu, přehřátí, přebíjení a podvybití. V balení najdete USB-C kabel s E-marker čipem podporující 50V/5A.

Co říkají uživatelé

Na Alze má powerbanka hodnocení 4,6 z 5 (40 hodnocení) a 88 % zákazníků ji doporučuje. Prodalo se už přes 1 000 kusů s nízkou reklamovaností 0,49 %. Uživatelé nejčastěji chválí kapacitu, vysoký nabíjecí výkon a kvalitní přibalený kabel. Jeden recenzent píše: „Powerbanka nabízí přesně co Alza deklaruje. Je schopna dodávat výkon a udržet si rozumnou teplotu.“

Kritické hlasy se objevují u několika detailů. Jeden uživatel naměřil reálnou účinnost 77 % místo očekávaných 80–85 %, což znamená využitelnou kapacitu kolem 70 Wh místo deklarovaných 90 Wh. Důležité upozornění pro majitele Samsungů: telefony s 45W nabíjením budou nabíjet pouze 27 W, protože powerbanka nemá napěťový profil 11V/4.05A, který Samsung vyžaduje. Displej se také rychle poškrábe a stav baterie v procentech je podle některých recenzí jen orientační.

AlzaPower WorkMate 25000mAh Power Delivery 140W displej zblizka

Pokud nepotřebujete tak vysoký výkon, existuje i varianta 20 000 mAh se 100 W za 909 Kč. Další zlevněné powerbanky najdete v aktuálních Alza Dnech.

Verdikt: pro koho se to vyplatí

Pokud potřebujete nabíjet notebook na cestách nebo hledáte powerbanku s vysokým výkonem, kterou můžete vzít do letadla, tahle sleva je rozhodně zajímavá. Za 1 189 Kč dostanete 140W výstup, 25 000 mAh kapacitu, LCD displej, Low Power Mode a kvalitní kabel v balení. Naopak pokud máte Samsung s 45W nabíjením nebo vám záleží na maximální účinnosti, vyplatí se zvážit alternativy – i když za tuto cenu je konkurence omezená.

Hledáte jinou powerbanku nebo příslušenství? Nedávno jsme psali o těchto akcích 👇

Nabíjíte notebook z powerbanky, nebo vám stačí výkon pro telefon? Co je pro vás při výběru důležitější?

O autorovi

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

Adam Kurfürst
