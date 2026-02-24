Oblíbená powerbanka s 30 000 mAh zlevnila pod 700 Kč. Telefon nabije několikrát a má displej Hlavní stránka Zprávičky FIXED Zen2 30 je powerbanka s kapacitou 30 000 mAh, LCD displejem a podporou Power Delivery 20 W S kódem ALZADNY30 stojí 699 Kč místo 999 Kč (sleva 300 Kč) Nabíjí až 3 zařízení současně a zvládne opakovaně dobít běžný telefon – ideální na cesty nebo vícedenní výlety Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 24.2.2026 06:00 Žádné komentáře 0 Powerbanky s kapacitou 30 000 mAh běžně stojí přes tisícovku. FIXED Zen2 30 ale aktuálně pořídíte za 699 Kč se slevovým kódem ALZADNY30, což je o třetinu méně, než kolik stojí běžně. Za ani ne sedm stovek dostanete kapacitu, která zvládne nabít běžný telefon zhruba pětkrát. Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud potřebujete vysokou kapacitu na vícedenní výlety, cestování nebo jako zálohu do auta.⚠️ Zvažte, pokud hledáte kompaktní powerbanku do kapsy nebo prémiové zpracování.💡 Za 699 Kč dostanete 30 000 mAh s rychlým nabíjením, třemi výstupy a LCD displejem – to je v této cenové kategorii těžko překonatelný poměr cena/kapacita. ZOBRAZIT CENU NA ALZE Proč je tahle powerbanka zajímavá Tahle powerbanka od FIXED cílí na ty, kteří potřebují opravdu hodně energie na cesty. S kapacitou 30 000 mAh zvládne nabít telefon s baterií kolem 5 000 mAh přibližně pětkrát. To znamená, že na vícedenním výletě nebo dovolené bez přístupu k zásuvce vystačíte bez problémů. Nabíjení: tři porty a Power Delivery Powerbanka disponuje dvěma USB-A porty a jedním USB-C s podporou Power Delivery 3.0. USB-C port zvládne výstup až 20 W, USB-A porty pak až 22,5 W. Při současném nabíjení všech tří zařízení se výkon rozdělí na maximálně 15 W (5 V / 3 A). Praktickou funkcí je Pass Through Charging – můžete nabíjet dvě zařízení přes USB-A, zatímco se powerbanka sama dobíjí přes USB-C. Jeden uživatel v recenzích také objevil nedokumentovaný Low Power režim pro nabíjení hodinek nebo sluchátek – aktivuje se podržením tlačítka, dokud se nezačne v poslední číslici zobrazovat animace. KOUPIT POWERBANKU V AKCI Praktická stránka: displej, rozměry, v balení LCD displej na boční straně zobrazuje aktuální stav nabití v procentech – stačí stisknout tlačítko. Nabíjení se automaticky spustí ihned po připojení zařízení, bez nutnosti mačkat cokoli. USB-C/USB-C kabel je součástí balení. Hmotnost 597 g odpovídá kapacitě – není to powerbanka do kapsy, ale do batohu nebo tašky se vejde bez problémů. Vestavěná Li-Pol baterie (3× Li-polymer 1260110) je chráněna proti zkratu, přetížení a přehřátí. Co říkají uživatelé Na Alze má powerbanka hodnocení 4,7 z 5 (45 hodnocení) a 89 % zákazníků ji doporučuje. Prodalo se už přes 2 000 kusů s nízkou reklamovaností 0,6 %. Uživatelé nejčastěji chválí kapacitu, poměr cena/výkon a Power Delivery. Jeden recenzent píše: „V akci za 550 nepřekonatelný poměr cena/výkon.“ PODÍVAT SE NA RECENZE Kritické hlasy se objevují u detailů zpracování. Několik uživatelů upozorňuje na kvalitu konektorů – při zasouvání kabelu se pohybují i s displejem, protože nejsou pevně uchycené k obalu. Lesklý povrch rychle sbírá otisky prstů a je náchylný k poškrábání. Tlačítko na aktivaci displeje působí podle některých recenzí laciněji. Za tuto cenu jde ale o očekávatelné kompromisy. Další zlevněné powerbanky a příslušenství najdete v aktuálních Alza Dnech. Verdikt: pro koho se to vyplatí Pokud hledáte vysokou kapacitu za rozumnou cenu a nevadí vám vyšší hmotnost, tahle sleva je rozhodně zajímavá. Za 699 Kč dostanete 30 000 mAh, tři výstupy, Power Delivery 20 W a LCD displej. To je kombinace, kterou v této cenové kategorii těžko překonáte. Naopak pokud hledáte kompaktní powerbanku do kapsy nebo vám záleží na prémiovém zpracování, vyplatí se zvážit menší kapacitu nebo dražší modely. Hledáte jinou powerbanku nebo příslušenství? Nedávno jsme psali o těchto akcích 👇 Nová powerbanka z Alzy už stihla zlevnit. Má barevný displej, 10 000 mAh a líbivé zpracování Alza zlevnila svou MagSafe powerbanku. Je tenká a má solidní hodnocení Powerbanka se 100 W za 909 Kč. Alza zlevnila svůj 20 000 mAh model na minimum VYUŽÍT SLEVU S KÓDEM ALZADNY30 Jakou kapacitu powerbanky preferujete? Stačí vám 10 000 mAh, nebo sáhnete po větší? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza powerbanka Sleva Mohlo by vás zajímat Velký výprodej chytrých zásuvek v Lidlu! Některé modely koupíte za hubičku Jana Skálová 8.1.2025 Datart prodává extra oblíbené Redmi za nesmyslně nízkou cenu! Kde je háček? Adam Kurfürst 28.12.2024 Zpestřete si domácnost s chytrým světlem z Lidlu. Teď je o několik stovek levnější Adam Kurfürst 3.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Xiaomi zahajuje Black Friday! Zlevnily mobily, televize i chytrá domácnost, vybrali jsme TOP nabídky Adam Kurfürst 30.10.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024