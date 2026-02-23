Nová powerbanka z Alzy už stihla zlevnit. Má barevný displej, 10 000 mAh a líbivé zpracování Hlavní stránka Zprávičky AlzaPower Vision 10000mAh je powerbanka s barevným TFT displejem, výkonem 30 W a funkcemi budíku i stopek S kódem ALZADNY30 stojí 559 Kč místo 799 Kč (sleva 240 Kč) V balení najdete USB-C kabel i látkový obal – a to v hliníkovém provedení za cenu běžných plastových powerbank Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 23.2.2026 16:57 Žádné komentáře 0 Powerbanky s kvalitním displejem a hliníkovým tělem obvykle startují nad tisícovku. AlzaPower Vision 10000mAh ale aktuálně pořídíte za 559 Kč se slevovým kódem ALZADNY30, což je o 30 % méně než běžná cena. Model se na trh dostal teprve v prosinci, takže jde o jednu z prvních výrazných slev na tuto novinku. Pokud si chcete ověřit aktuální dostupnost, najdete vše přímo v detailu produktu na Alze. Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud chcete powerbanku s přehledným displejem, rychlým nabíjením a prémiovým zpracováním za rozumnou cenu.⚠️ Zvažte, pokud potřebujete nabíjet notebook nebo hledáte co nejmenší rozměry.💡 Za 559 Kč dostanete hliníkovou powerbanku s TFT displejem, funkcemi budíku a stopek, kabelem i obalem v balení – to je v této cenové kategorii unikát. ZOBRAZIT CENU NA ALZE Proč je tahle powerbanka zajímavá Tahle powerbanka od AlzaPower cílí na ty, kteří chtějí více než jen záložní zdroj energie. S kapacitou 10 000 mAh (36 Wh) nabije běžný telefon s baterií kolem 4 500 mAh přibližně 1,4×. Hlavní odlišností od konkurence je barevný TFT displej, který nezobrazuje jen stav nabití v procentech, ale i výkon na jednotlivých portech, odhadovaný čas do nabití a dokonce funkce budíku, stopek a minutky. Displej, který opravdu informuje Na rozdíl od běžných powerbank s blikajícími LED diodami tady máte kompletní přehled o dění. Displej ukazuje aktuální výkon na vstupu i výstupu ve wattech, zbývající čas nabíjení a další provozní informace jako teplotu nebo počet nabíjecích cyklů. Bonus v podobě budíku a stopek se může hodit na cestách – nemusíte kvůli buzení vytahovat telefon. Displej se automaticky přizpůsobuje aktuálnímu stavu (standby, nabíjení powerbanky nebo zařízení) a lze nastavit, aby se po 30 sekundách automaticky vypnul nebo zůstal trvale zapnutý. KOUPIT POWERBANKU V AKCI Nabíjení: rychlé a pro více zařízení Powerbanka disponuje dvěma USB-C porty a jedním USB-A, takže můžete nabíjet až tři zařízení současně. Oba USB-C porty podporují Power Delivery 3.0 s výkonem až 30 W, USB-A zvládne 22,5 W. Při současném nabíjení všech tří zařízení se výkon rozdělí na maximálně 15 W (5 V / 3 A). Podporované rychlonabíjecí standardy zahrnují Power Delivery 3.0, Quick Charge 3.0, Samsung AFC, Huawei FCP, BC1.2 a Apple 2.4A. Technologie Smart IC automaticky rozpozná připojené zařízení a přizpůsobí mu optimální výkon. Samotná powerbanka se nabije za přibližně 1,5 hodiny (při použití 30W nabíječky). Praktická stránka: provedení, rozměry, v balení Na rozdíl od levnějších plastových powerbank má Vision hliníkové tělo, které zajišťuje lepší odvod tepla a prémiový vzhled. Rozměry 88 × 50 × 34 mm a hmotnost 240 g odpovídají kapacitě – není to nejmenší powerbanka na trhu, ale stále se vejde do kapsy batohu nebo příruční tašky. O bezpečnost se stará 6násobná ochrana proti přepětí, přetížení, zkratu, přehřátí, přebíjení a podvybití. V balení najdete USB-C kabel (30 cm) a látkový obal pro přenášení – u powerbank v této cenové kategorii to není samozřejmost. Co říkají uživatelé Na Alze má powerbanka hodnocení 4,8 z 5 (31 hodnocení) a 97 % zákazníků ji doporučuje. Prodalo se už přes 200 kusů. Uživatelé nejčastěji chválí kvalitní zpracování, přehledný displej s ukazatelem výkonu a ukazatel času do nabití/vybití. Jeden recenzent píše, že jde o „velmi pěkně zpracovanou powerbanku“ s „výtečným zaobleným designem“. PODÍVAT SE NA RECENZE Kritické hlasy se objevují u detailů: powerbanka nepodporuje rychlé nabíjení Xiaomi (ale i tak nabíjí cca 20 W) a je v poměru ke kapacitě větší a těžší než nejlevnější plastové modely – což je daň za hliníkové provedení a displej. Jeden uživatel by ocenil, kdyby byla o centimetr tenčí pro lepší uložení do kapsy. Pokud potřebujete vyšší výkon pro notebook, existuje i varianta se 100 W za 1 299 Kč nebo 20 000 mAh verze za 1 799 Kč. Další zlevněné powerbanky najdete v aktuálních Alza Dnech. Verdikt: pro koho se to vyplatí Pokud hledáte powerbanku s přehledným displejem a prémiovým zpracováním za cenu běžných plastových modelů, tahle sleva je rozhodně zajímavá. Za 559 Kč dostanete hliníkovou powerbanku s TFT displejem, funkcemi budíku a stopek, podporou rychlonabíjení a kabelem i obalem v balení. Naopak pokud potřebujete nabíjet notebook nebo hledáte co nejmenší a nejlehčí řešení, vyplatí se sáhnout po jiném modelu. Hledáte jinou powerbanku nebo příslušenství? Nedávno jsme psali o těchto akcích 👇 Alza zlevnila svou MagSafe powerbanku. Je tenká a má solidní hodnocení Powerbanka se 100 W za 909 Kč. Alza zlevnila svůj 20 000 mAh model na minimum Powerbanka Vention má 27 000 mAh, 200W výkon a skvělý displej, teď zlevnila o několik stovek VYUŽÍT SLEVU S KÓDEM ALZADNY30 Používáte u powerbanky displej, nebo vám stačí LED diody? Co je pro vás při výběru důležitější? O autorovi Adam Kurfürst Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi 