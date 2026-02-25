TOPlist

Nemáte Bluetooth v autě? Tahle hračka z Alzy to vyřeší za 324 Kč, nabízí i dva nabíjecí porty

  • AlzaPower FM Transmitter F100 přidá starším autům Bluetooth, handsfree i 20 W přes USB-C
  • S kódem ALZADNY35 stojí 324 Kč místo 499 Kč (sleva 175 Kč)
  • Přehrává hudbu z telefonu, flashdisku i SD karty a zároveň nabíjí dva přístroje současně

Adam Kurfürst
Adam Kurfürst
25.2.2026 08:00
Ikona komentáře 0
AlzaPower FM Transmitter F100 v aute

Máte starší auto bez Bluetooth a nechcete měnit autorádio? AlzaPower FM Transmitter F100 aktuálně pořídíte za 324 Kč se slevovým kódem ALZADNY35 – a to je o 35 % méně než běžná cena. Za cenu jednoho oběda získáte Bluetooth připojení, handsfree a porty pro nabíjení mobilu do auta.

Rychlé shrnutí:
Smysl dává, pokud máte starší auto bez Bluetooth a chcete levně přidat streamování hudby i handsfree.
⚠️ Zvažte, pokud jste audiofil – zvuk je pouze mono a kvalita odpovídá cenové kategorii.
💡 Za 324 Kč dostanete Bluetooth 5.0, 20W USB-C port pro nabíjení, čtečku karet a měřič napětí baterie – to je za cenu dvou káv solidní upgrade staršího auta.

Proč je tenhle transmitter zajímavý

Tenhle FM transmitter od AlzaPower řeší častý problém – jak přidat Bluetooth do staršího auta bez nutnosti měnit autorádio. Stačí ho zastrčit do cigaretového zapalovače, naladit autorádio na stejnou frekvenci a spárovat telefon přes Bluetooth 5.0. Funguje ve vozech s 12V i 24V elektroinstalací.

Funkce: hudba, handsfree, nabíjení

Hudbu můžete streamovat bezdrátově z telefonu, nebo přehrávat přímo z flashdisku či Micro SD karty (max. 32 GB, formáty MP3/WMA/FLAC). Integrovaný mikrofon umožňuje handsfree volání – hovory přijmete, odmítnete nebo ukončíte multifunkčním tlačítkem přímo na transmitteru.

AlzaPower FM Transmitter F100 render

Transmitter slouží i jako nabíječka. USB-C port nabízí až 20 W (Power Delivery), USB-A port pak 18 W (Quick Charge 3.0). Při současném nabíjení obou zařízení se výkon omezí na 15 W. Na displeji se zobrazuje aktuální FM frekvence a také napětí autobaterie – praktické pro přehled o jejím stavu.

Praktická stránka: nastavení, rozměry

Nastavení je jednoduché – autorádio i transmitter naladíte na stejnou neobsazenou FM frekvenci (87,5–108 MHz). Telefon spárujete přes Bluetooth a při dalším nastartování se připojí automaticky. Kompaktní rozměry 82 × 50 × 37 mm a hmotnost pouhých 40 g znamenají, že nepřekáží ani ve stísněných prostorech. Bezpečnost zajišťuje 4násobná ochrana proti přepětí, přetížení, přehřátí a zkratu.

Co říkají uživatelé

Na Alze má transmitter hodnocení 4,4 z 5 (126 hodnocení) a 82 % zákazníků ho doporučuje. Prodalo se už přes 5 000 kusů s nízkou reklamovaností 1,24 %. Uživatelé nejčastěji chválí jednoduché párování, kompaktní design a nabíjení. Jeden recenzent píše: „Levná alternativa namísto nového autorádia. Jednoduché párování, které zvládne každý.“

Kritické hlasy se objevují u několika aspektů. Nejčastější stížnost se týká kvality zvuku – jde o mono, nikoli stereo, což může vadit náročnějším posluchačům. Někteří uživatelé hlásí statický šum, zejména při slabším signálu nebo rušení od blízkých radiostanic. Displej svítí poměrně jasně a nelze ho ztlumit, což může v noci některým řidičům vadit. Kvalita mikrofonu pro handsfree je podle několika recenzí průměrná – druhá strana vás slyší „jako z plechovky“.

AlzaPower FM Transmitter F100 rende z boku

Pokud chcete vyšší kvalitu zvuku, existuje i model F120 za 549 Kč nebo F140 za 699 Kč. Další autopříslušenství ve slevě najdete v aktuálních Alza Dnech.

Verdikt: pro koho se to vyplatí

Pokud máte starší auto bez Bluetooth a hledáte levné řešení pro streamování hudby a handsfree, tahle sleva je rozhodně zajímavá. Za 324 Kč dostanete Bluetooth 5.0, 20 W nabíjení, čtečku karet a měřič napětí baterie. Naopak pokud vám záleží na kvalitě zvuku nebo potřebujete stereo, vyplatí se zvážit dražší modely – i když za tuto cenu jde o rozumný kompromis.

Hledáte jiné příslušenství? Nedávno jsme psali o těchto akcích 👇

Používáte FM transmitter, nebo máte v autě už Bluetooth přímo v rádiu? Co vám při jízdě nesmí chybět?

Adam Kurfürst

Adam studuje na gymnáziu a technologické žurnalistice se věnuje od svých 14 let. Pakliže pomineme jeho vášeň pro chytré telefony, tablety a příslušenství, rád se… Více o autorovi

