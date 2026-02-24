Voděodolný reproduktor za 562 Kč. Tenhle z Alzy je skvělý na cesty a vydrží až 8 hodin Hlavní stránka Zprávičky AlzaPower Quest 10 je kompaktní Bluetooth reproduktor s výkonem 10 W, voděodolností IPX7 a výdrží až 8 hodin S kódem ALZADNY25 stojí 562 Kč místo 749 Kč (sleva 187 Kč) Můžete ho ponořit do vody, spárovat dva pro stereo zvuk a přehrávat hudbu z flashdisku nebo FM rádia Sdílejte: Adam Kurfürst Publikováno: 24.2.2026 12:30 Žádné komentáře 0 Voděodolné Bluetooth reproduktory s rozumným výkonem běžně stojí přes tisícovku. AlzaPower Quest 10 ale aktuálně pořídíte za 562 Kč se slevovým kódem ALZADNY25, což je o čtvrtinu méně než běžná cena. Za necelých šest stovek dostanete reproduktor, který přežije pád do vody a vydrží hrát až 8 hodin. Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud hledáte odolný reproduktor na výlety, k bazénu nebo do sprchy za rozumnou cenu.⚠️ Zvažte, pokud očekáváte plnohodnotné FM rádio – reproduktor umí naladit pouze 6 pevných frekvencí.💡 Za 562 Kč dostanete IPX7 voděodolnost, 8 hodin výdrže, Bluetooth 5.4 a možnost spárovat dva reproduktory pro stereo – to je v této cenové kategorii solidní nabídka. ZOBRAZIT CENU NA ALZE Proč je tenhle reproduktor zajímavý Tenhle reproduktor od AlzaPower cílí na ty, kteří chtějí muziku na cestách bez strachu z vody. S certifikací IPX7 přežije ponoření do hloubky až 1 metru po dobu 30 minut – takže sprcha, déšť nebo pád do bazénu ho nezničí. Kompaktní rozměry 79 × 125 × 79 mm a praktické poutko umožňují snadné připnutí k batohu. Zvuk a připojení Výkon 10 W s frekvenčním rozsahem 100–20 000 Hz odpovídá velikosti reproduktoru. Bluetooth 5.4 zajišťuje stabilní připojení na vzdálenost až 10 metrů. Funkce TWS (True Wireless Stereo) umožňuje spárovat dva reproduktory Quest 10 pro prostorový stereo zvuk – každý pak hraje jeden kanál. Kromě Bluetooth můžete připojit zařízení přes AUX konektor nebo přehrávat hudbu přímo z flashdisku (až 32 GB) přes USB-A port. Reproduktor podporuje formáty MP3, WAV, WMA, APE a FLAC. K dispozici je také FM rádio, ale pozor – funguje pouze na 6 pevných frekvencích (87,8; 89,8; 99,1; 104,3; 105,7 a 106,2 MHz), což může být pro některé uživatele omezující. KOUPIT REPRODUKTOR V AKCI Praktická stránka: výdrž, ovládání, v balení Baterie s kapacitou 3 200 mAh zajišťuje výdrž až 8 hodin na jedno nabití – někteří uživatelé v recenzích uvádějí i výrazně déle. Nabíjení přes USB-C trvá přibližně 3 hodiny, kabel je součástí balení. Funkce automatického vypnutí po 10 minutách nečinnosti šetří baterii. LED podsvícení na boku zobrazuje úroveň hlasitosti a stav nabíjení, na horní straně svítí podsvícené logo. Ovládání probíhá tlačítky na těle reproduktoru. Integrovaný mikrofon umožňuje hands-free volání – hovor přijmete nebo odmítnete tlačítkem Play. Co říkají uživatelé Na Alze má reproduktor hodnocení 4,4 z 5 (29 hodnocení) a 79 % zákazníků ho doporučuje. Prodalo se už přes 1 000 kusů s nízkou reklamovaností 1,26 %. Uživatelé nejčastěji chválí poměr cena/výkon, voděodolnost a výdrž baterie. Jeden recenzent píše: „Reproduktor hraje celkem slušně hlasitě. Srovnal bych s repro cca o 300–500 dražší.“ PODÍVAT SE NA RECENZE Kritické hlasy se objevují u několika aspektů. Největší problém je FM rádio s pouze 6 pevnými frekvencemi – například Radio 1 v Praze naladit nelze. Někteří uživatelé hodnotí zvuk jako „pod dekou“ nebo příliš tichý, i když jiní ho chválí. Hlasová upozornění mohou být obtěžující a podsvícení se musí vypínat po každém zapnutí. Důležité upozornění: některé telefony mohou reproduktor rozpoznat jako sluchátka a omezit hlasitost – v takovém případě je potřeba v nastavení Bluetooth změnit typ zařízení na „reproduktor“. Pokud potřebujete vyšší výkon, existuje i Quest 20 za 899 Kč nebo Quest 40 za 1 699 Kč. Další zlevněné reproduktory a audio příslušenství najdete v aktuálních Alza Dnech. Verdikt: pro koho se to vyplatí Pokud hledáte odolný reproduktor na výlety nebo k vodě za rozumnou cenu, tahle sleva je rozhodně zajímavá. Za 562 Kč dostanete IPX7 voděodolnost, 8 hodin výdrže, Bluetooth 5.4 s TWS funkcí a možnost přehrávání z flashdisku. Naopak pokud je pro vás klíčové plnohodnotné FM rádio nebo očekáváte audiofilskou kvalitu zvuku, vyplatí se zvážit dražší alternativy. 