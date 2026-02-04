Tato náhlavní sluchátka teď stojí jen lehce přes 4 stovky! Mají fajn zvuk a skvělou výdrž Hlavní stránka Zprávičky AlzaPower Mesa Go jsou bezdrátová sluchátka s výdrží až 60 hodin 40mm měniče s funkcí Bass Boost, Bluetooth 5.3 a odolnost IPX4 S kódem ALZADNY40 stojí 419 Kč místo původních 699 Kč Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 4.2.2026 22:00 Žádné komentáře 0 Bezdrátová sluchátka za čtyři stovky? AlzaPower Mesa Go nabízí překvapivě slušnou výbavu na svou cenu – 60hodinová výdrž, funkce Bass Boost a možnost připojení ke dvěma zařízením současně. Ideální volba pro ty, kdo nechtějí utrácet tisíce za značková sluchátka. 60 hodin výdrže a Bass Boost 40mm neodymové měniče poskytují solidní zvuk napříč žánry. Funkce Bass Boost přidává hlubší basy pro elektroniku, rock nebo filmové soundtracky. Bluetooth 5.3 zajišťuje stabilní připojení s dosahem 10 metrů a podporou kodeků AAC i SBC. Herní režim snižuje latenci pro hraní her nebo sledování videí. KOUPIT NA ALZE Výdrž až 60 hodin přehrávání znamená, že sluchátka nabijete jednou za týden i při intenzivním používání. Dobíjení přes USB-C trvá asi 2 hodiny. Skládací konstrukce a přibalená cestovní taštička usnadňují přenášení. Odolnost IPX4 chrání proti potu a dešti. KOUPIT NA ALZE Za cenu nelze čekat zázraky Na Alze mají sluchátka 4,5 z 5 od 26 zákazníků a 85 % je doporučuje. Jeden recenzent napsal: „Za tu cenu super kvalita.“ Jiný chválí rychlou reklamaci – urval se mu náušník a nová sluchátka měl v Alzaboxu ještě týž den večer. KOUPIT NA ALZE Kritika míří na zvuk pro náročnější posluchače – jeden uživatel píše, že „všechno hraje ve středech, zvuk je slitý“. Další zmiňuje občasné odpojování z Bluetooth po hodině používání. Ovládání tlačítky je podle některých topornější a sluchátka nemají aktivní potlačení hluku. V balení najdete 3,5mm audio kabel pro kabelové připojení, USB-C kabel a cestovní taštičku. Původní cena byla 699 Kč, nyní je se slevovým kódem ALZADNY40 pořídíte za 419 Kč. Za sluchátka s 60hodinovou výdrží a 40mm měniči je to férová cena – jen nečekejte extra prémiový zvuk. Preferujete náhlavní sluchátka, nebo spíš pecky do uší? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza slevy sluchátka Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024 Novoroční výprodej Godeal24: Získejte Microsoft Office 2021 Pro za 882 Kč za Life a klíče k Windows 11 Pro levněji Komerční článek 9.1.2025