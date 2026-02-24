Skvělý pro cyklisty! Držák na mobil z Alzy stojí necelých 150 korun a prodává se jak housky na krámě Hlavní stránka Zprávičky AlzaPower Bike Holder FCP100 je silikonový držák telefonu na řídítka kola pro telefony se šířkou 50–90 mm (do 6,5") S kódem ALZADNY30 stojí 139 Kč místo 199 Kč Montáž bez nářadí, silikonové tlumení vibrací, pro řídítka o průměru 22–47 mm Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 24.2.2026 08:00 Žádné komentáře 0 Za 139 korun od držáku na kolo nemůžete čekat zázraky – ale přes 10 000 prodaných kusů ukazuje, že AlzaPower Bike Holder FCP100 za 139 Kč s kódem ALZADNY30 svůj účel plní. Je to nejjednodušší způsob, jak dostat telefon na řídítka – celý je ze silikonu, montáž trvá pár sekund a nářadí nepotřebujete. Ale než ho koupíte, přečtěte si, co na něj říká 228 zákazníků – protože tohle je produkt, který některým sedne perfektně a jiným vůbec. Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud máte telefon do 6,5″ bez pouzdra a chcete jednoduchý držák na občasné cyklovýlety za pár korun.⚠️ Zvažte, pokud máte větší telefon, iPhone bez tlačítka (gumy brání gestům) nebo jezdíte v terénu – tam má limity.💡 Za 139 Kč dostanete nejprodávanější držák na kolo na Alze s tlumením vibrací a jednoduchou montáží. ZOBRAZIT CENU NA ALZE Co to je a jak to funguje AlzaPower FCP100 je jednodílný silikonový držák. Na řídítka ho připevníte utahovacím řemínkem (pasuje na průměr 22–47 mm), telefon zajistíte silikonovými pásky přes rohy displeje. Celá montáž zabere pár sekund, žádné nářadí, žádné šroubování. Silikon funguje jako tlumič vibrací – na asfaltu a zpevněných cestách telefon drží stabilně. Váha je minimální, v batohu nezabere žádné místo. Co říká 228 zákazníků – a proč jen 4,1 z 5 Hodnocení 4,1 z 5 je u tohoto produktu upřímné – a je důležité vědět proč. Spokojení zákazníci chválí jednoduchost, nízkou cenu, tlumení vibrací a fakt, že telefon opravdu drží. Jeden recenzent ho používá půl roku v terénu bez jediného pádu telefonu. Jiný ho oceňuje i na kočárek. Nespokojení zákazníci ale upozorňují na reálné problémy. Nejčastější výtka: silikonové pásky jdou přes displej a znemožňují ovládání telefonu – zejména gesta na iPhonech bez tlačítka (swipe zespodu) nefungují, když je guma přes okraj obrazovky. Face ID může být problematické. Pokud potřebujete telefon během jízdy aktivně ovládat (měnit trasu v mapě, přepínat hudbu), tohle bude vadit. Další opakující se problém: na nerovnostech se držák může protáčet na řídítkách, pokud není dostatečně utažený. A pro telefony nad 6,5″ nebo telefony v silnějším pouzdru je držák příliš malý – nasazování vyžaduje sílu a guma se může časem přetrhnout. KOUPIT DRŽÁK ZA 139 KČ Kdy to smysl dává – a kdy ne Držák za 139 Kč má své místo. Pokud jezdíte po asfaltu, máte telefon do 6,5″ bez pouzdra a potřebujete jen mít na očích navigaci (nastavenou předem), je to za tyto peníze funkční řešení. Funguje i jako držák na kočárek. Pokud ale jezdíte v terénu, máte větší telefon nebo potřebujete telefon za jízdy aktivně ovládat – investujte do pevnějšího držáku s rámečkem. Těch je na Alze spousta od pár stovek výš a ušetříte si frustraci. Pokud hledáte další příslušenství na kolo nebo sport ve slevě, projděte si aktuální Alza Dny. PODÍVAT SE NA DRŽÁK Jak řešíte navigaci na kole? Držák, kapsa, nebo si trasu prostě pamatujete? O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář akce alza kolo slevy Mohlo by vás zajímat Navštívili jsme Lidl Outlet. Připadáte si jako v jiném světě, ceny jsou brutálně nízké Jana Skálová 9.1.2025 CZC se snad zbláznilo: Vyprodává sklady za naprosto nesmyslné ceny, vybrali jsme TOP nabídky (aktualizováno 12.9.2024) Jakub Kárník 31.7.2024 Je vám doma horko? Lidl zlevnil parádní chytrou klimatizaci na minimum, můžete ji ovládat mobilem Jakub Kárník 10.7.2024 Povánoční výprodej na DATARTu: PlayStation 5, iPhone, kávovary i elektrické zubní kartáčky s velkými slevami Jana Skálová 26.12.2024 Řidiči, LIDL má ve výprodeji skvělý držák na mobil! Rozdává k němu i nabíječku Jakub Kárník 30.9.2024 Novoroční výprodej Godeal24: Získejte Microsoft Office 2021 Pro za 882 Kč za Life a klíče k Windows 11 Pro levněji Komerční článek 9.1.2025