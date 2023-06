Pohodlnost konzumace jakéhokoli obsahu nejen na internetu je u každého člověka obecně omezena mimo jiné tím, kolik umí jazyků. U textů či obrázků pomáhají s překonáním této hranice například automatizované překladače a u audia a videa manuálně přidané či automaticky vytvořené titulky nebo přepisy mluveného slova na text. V době AI neboli umělé inteligence se ale i v tomto oboru posouvají hranice. Dokazuje to třeba projekt Aloud, který by měl brzy vytvářet automatický dabing do dalších jazyků u YouTube videí.

Provozovatelé populárního video portálu oznámili, že se chystají integrovat zmíněný nástroj s umělou inteligencí, který bude automaticky dabovat videa v jiných jazycích. Může to vypadat jako drobnost, ale tvůrcům i divákům to pomůže zcela zapomenout na jazykovou bariéru, protože dabing poháněný umělou inteligencí pomůže všem vychutnat si obsah, u kterého to dříve nebylo možné.

Aloud: Let’s overcome the language barrier in videos together

V oficiálním popisu této několik let vyvíjené funkce, která je dílem softwarových Google laboratoří Area 120, stojí, že Aloud umí “rychle a snadno dabovat videa do více jazyků a odemknout tak znalosti, které by dnes mohly zůstat uvězněny v jediném jazyce.” Google se tak snaží zajistit, aby nová funkce výrazně usnadnila dabování všem tvůrcům, zejména těm, kteří mají obvykle problém s dabováním svých videí v různých jazycích.

Pointa je zatím tedy taková, že automatický dabing ve zvoleném jazyce by si nenechával zpracovat divák až při sledování, ale připravoval by jej skrze Aloud předem autor. I tak by mohlo jít o skvělý nástroj, který má potenciál převrátit YouTube naruby. Jen je otázkou, kolik tvůrců ze zahraničí by napadlo svá videa dabovat třeba i do češtiny. Ta zatím ani není k dispozici, jelikož fungují jen překlady z angličtiny do portugalštiny a španělštiny, ale tvůrci slibují implementaci dalších jazyků.

Jak přehrávat YouTube videa na pozadí zdarma? Stačí primitivní trik čtení: 2 minuty ( uložit na později ) čtení: 2 min. uloženo uložit na později 2 min. uloženo

Tip Nechcete si nechat ujít zprávičky, články, návody či recenze ze Světa Androida? Můžete nás sledovat třeba přes Google News, na Facebookové stránce a také na Instagramu. Máme také komunitní skupiny na Discordu a na Facebooku. Další možnosti sledování najdete v našem návodu.

V jakých jazycích zvládnete sledovat namluvená YouTube videa?

Zdroj: wccftech