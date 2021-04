Dlouhé roky patřil Samsung ke společnostem s velmi špatnou softwarovou podporou. V poslední době se to však razantně změnilo a korejská společnost patří naopak k těm nejlepším. Vzhledem k velkému počtu zařízení, které Samsung vydává, se nedají očekávat pravidelné měsíční aktualizace pro všechny modely. Čas od času tak společnost na stránkách podpory oznamuje přechod na méně časté aktualizace. Nyní se to dotklo hned několika zařízení. Tou hlavní novinkou je pak to, že aktualizace Samsung Galaxy S9 budou od tohoto měsíce vycházet každé tři měsíce. Doposud jsme přitom mohli vídat měsíční bezpečnostní aktualizace.

Další aktualizace Samsung Galaxy S9 vyjde v létě 2021

Samsung Galaxy S9 vyšel v roce 2018 a až do dubna 2021 dostával měsíční bezpečnostní aktualizace, což je ve světě Android zařízení velice dobré hodnocení. Nyní by se majitelé těchto telefonů měli dočkat ještě minimálně čtyř čtvrtletních bezpečnostních aktualizací a poté přejde na půlroční aktualizace. Ještě upozorníme, že se jedná opravdu o bezpečnostní aktualizace, které neznamenají nové funkce anebo třeba novou verzi Androidu. Samsung Galaxy S9 stále poběží na Androidu 10, který vyšel v únoru minulého roku.

Další změny se týkají levnějších telefonů Samsung Galaxy A30 a Galaxy M30, které doposud dostávaly čtvrtletní bezpečnostní aktualizace. Nyní se budou aktualizace objevovat jednou za půl roku. Softwarová podpora byla pak úplně ukončena u tabletu Samsung Galaxy Tab S3, který aktualizace obdržel po dobu čtyř let.

V seznamu přibyly i novinky v podobě Samsung Galaxy A52 / A52 5G, u kterých se majitelé můžou těšit na měsíční bezpečnostní aktualizace a také Samsung Galaxy A32 5G / Galaxy A72, kde jsou plánovány aktualizace jednou za tři měsíce.

Zdroje: androidpolice.com, 9to5google.com