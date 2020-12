Samsung již poměrně dlouho testuje na vlajkových modelech Android 11 i nadstavbu One UI 3.0. Nyní jsme se konečně dočkali odhalení toho kdy a na jaká zařízení vychází aktualizace na One UI 3.0 i Android 11. Celkově se dočká 43 telefonů a tabletů od Samsungu. První majitelé se dočkají ještě tento měsíc, někteří si však budou muset počkat až do září 2021.

Aktualizace na One UI 3.0 a Android 11 vychází ještě tento měsíc

Seznam telefonů zveřejnilo egyptské zastoupení společnosti Samsung. To znamená, že vydání aktualizací v Evropě může být trochu odlišné. Maximálně se však jedná o týdny. Zároveň díky seznamu víme, na které telefony a tablety se aktualizace dostane. Na kompletní seznam zařízení s chystanou aktualizací na Android 11 a One UI 3.0 se můžete podívat níže.

Prosinec 2020

Galaxy S20

Galaxy S20+

Galaxy S20 Ultra

Leden 2021

Galaxy S10

Galaxy S10+

Galaxy Note10

Galaxy Note10+

Galaxy S10 Lite

Galaxy Z Flip

Galaxy Z Fold 2

Galaxy Note20

Galaxy Note20 Ultra

Únor 2021

Galaxy Fold

March 2021

Galaxy M30s

Galaxy A51

Galaxy Note10 Lite

Galaxy M31

Galaxy M21

Galaxy Tab S7

Duben 2021

Galaxy A50

Galaxy M51

Květen 2021

Galaxy A70

Galaxy A80

Galaxy Tab S6

Galaxy A71

Galaxy A31

Galaxy A21s

Galaxy Tab S6 Lite

Červen 2021

Galaxy Tab A

Galaxy A01

Galaxy A01 Core

Galaxy A11

Galaxy M11

Červenec 2021

Galaxy A30

Galaxy Tab S5e

Srpen 2021

Galaxy A10

Galaxy A10s

Galaxy A20

Galaxy A20s

Galaxy A30s

Galaxy Tab A 10.1

Galaxy Tab Active Pro

Září 2021

Galaxy Tab A 8 (2019)

