Rozsáhlý únik informací odhaluje to, na co tolik lidí dlouho čekalo. Máme k dispozici seznam Huawei zařízení, které by se měly dočkat aktualizace na HarmonyOS jako první.

Jak už bývá zvykem, poslední verzi systému, v tomto případě celý nový systém, dostanou nejnovější přístroje. Jinak tomu nebude ani v případě produktů společnosti Huawei. Před několika málo dny jsme vás informovali o tom, že čekání na představení HarmonyOS skončí 2. června. Při této příležitosti odhalí čínský technologický gigant také chytré hodinky Huawei Watch 3 a tablet MatePad Pro 2. Tyto dvě zařízení tedy budou s největší pravděpodobností těmi prvními, které poběží na novém systému.

Na řadu se však vzápětí dostanou přirozeně také starší přístroje. Huawei navíc chce mít s vlastním softwarem do konce roku 300 miliónů zařízení. Aktualizace by se v první vlně měly dočkat následující smartphony:

Huawei Mate 40 / Mate 40 Pro / Mate 40 Pro+ / Mate 40 RS / Mate X2

Huawei nova 8 / nova 8 Pro

Huawei MatePad Pro

Spoustu podrobností ohledně systému HarmonyOS stále ještě nemáme, nicméně podle zdroje dnešního úniku budou mít přítomní na eventu si možnost nový systém vyzkoušet. Na to, která další zařízení update obdrží si budeme muset ještě chvíli počkat

Co vás ohledně HarmonyOS zajímá nejvíce?

Zdroj: GSMarena