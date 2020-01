Akční střílečka Warface nově vyšla na Androidu. Ohrozí Call of Duty Mobile?

Mobilní verze Call of Duty je stále jednou z nejoblíbenějších her současnosti. Nyní do obchodu Play dorazila první vážnější konkurence. A to v podobě hry Warface: Global Operations. Tato hra už před nějakou dobou vyšla na PC a konzole a nyní ji můžete hrát i v „kapesní“ verzi pro telefony. I mobilní verze Warface je k dispozici zdarma.

Warface: Global Operations je multiplayerová střílečka z pohledu první osoby

Nejedná se přímo o 1:1 kopii PC verze, ale vývojáři se z velké části inspirovali a mnoho prvků je společných. Jedním z nich jsou módy od klasického souboje proti všem až po kontrolu území. Nechybí ani možnosti úpravy postav a zbraní. Vývojáři slibují stovky různých předmětů.

[Warface: Global Operations] – Official Gameplay Trailer

Grafická stránka hry je rovněž velmi povedená, jak se ostatně můžete přesvědčit i na videu výše. Jedna z věcí, kterou nicméně hráči kritizují, je špatná optimalizace, kdy není příliš plynulá i na menších detailech. Průměrné hodnocení je v době psaní článku 3,7 z 5. Vyzkoušet si ji můžete sami v odkaze níže, který vás přenese do obchodu Play.

Warface: Global Operations – PVP Action Shooter My.com B.V.

Hrajete Call of Duty Mobile? Vyzkoušíte i Warface?

Zdroj: droidgamers.com