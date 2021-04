AirBank je jednou z nejprogresivnějších bank na českém bankovním trhu. Banka adoptuje mnoho inovací jako první a je proto oblíbená u mnoha uživatelů. Některé funkce ale bance trvaly nepochopitelně dlouho. Vývojáři teď po letech konečně přináší tmavý režim do aplikace AirBank. Líbí se vám?

AirBank patří mezi technologicky nejpokročilejší bankovní domy na našem trhu. Některé nápady se ale šéfům světlezelené banky asi nelíbí a pak to hodně dlouho trvá. Příklad za všechny může být velmi pozdní implementace Google Pay, kdy banka dlouho tvrdohlavě prosazovala svoje proprietární řešení. Nakonec ale i AirBank přišla k rozumu a nabídla svým uživatelům platební službu od Google.

Ta chvíle, na kterou řada z vás čekala, je tady. Aplikaci My Air jsme přebarvili i do tmavého provedení. Po její aktualizaci si už tedy budete moci vybrat. Zůstanete věrní současné světlé podobě, nebo už se tmavého vzhledu nemůžete dočkat? 🥳 pic.twitter.com/fB8CtbPGcU — Air Bank (@Air_Bank) March 31, 2021

Trochu podobná situace se nyní opakuje s další funkcí, které se uživatelé dožadují už mnoho let. AirBank Bankovní aplikace My Air 6.3.0konečně přináší možnost zapnout si tmavý režim uživatelského rozhraní. Tmavý režim se v průběhu let stal samozřejmostí v mnoha aplikacích Googlu i třetích stran. Dokáže totiž v noci šetřit baterii telefonu (pokud má OLED displej) a především v noci šetří vaše oči. Nová aktualizace by měla být brzy k dispozici v Obchodě Play pro všechny uživatele.

