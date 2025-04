Nový model Quasar Alpha: Je zdarma, má 1M tokenů a mohl by být GPT-5 od OpenAI

Nový, potenciálně revoluční AI model nazvaný Quasar Alpha se objevil „pod pokličkou“ na platformě Open Router, kde je momentálně k dispozici zcela zdarma. Tento model se pyšní působivým kontextovým oknem o velikosti 1 milionu tokenů, je specificky optimalizován pro kódování, ale slouží i jako všeobecný model. Výkonnostní srovnání jej řadí blízko špičkovým modelům jako Deepseek V3 a vykazuje pozoruhodnou rychlost, generuje přibližně 50 tokenů za sekundu. Silné důkazy, včetně prefixů metadat (chatCMPL), formátu ID volání nástrojů a analýz podobnosti výstupů, ukazují na OpenAI jako jeho tvůrce, přičemž by mohlo jít o předběžné vydání nebo testovací verzi GPT-4.5 či dokonce GPT-5.

Uživatelé mohou k Quasar Alpha přistupovat prostřednictvím API Open Routeru a integrovat jej do nástrojů jako Klein nebo Rukode v rámci VS Code pro praktické úkoly, i když počáteční generování kódu může někdy vyžadovat ladění. Navzdory svým schopnostem jsou jeho znalosti omezeny datem říjen 2023, což lze ale obejít pomocí technik jako Model Capability Packages (MCP) s nástroji typu Perplexity pro poskytnutí přístupu k webu v reálném čase. Přesná velikost a finální povaha (open-source či nikoli) zůstávají nepotvrzené, přičemž spekulace sahají od velkých modelů Mixture-of-Experts (MoE) přesahujících 100B nebo 200B parametrů.

Co je Quasar Alpha a proč je zajímavý?

Quasar Alpha je takzvaný „stealth“ model, který se objevil na platformě Open Router jako předběžné vydání připravovaného základního modelu s dlouhým kontextem od neupřesněné AI laboratoře. Jeho hlavními lákadly jsou:

Kontextové okno 1 milion tokenů: Umožňuje zpracovávat obrovské množství informací najednou.

Umožňuje zpracovávat obrovské množství informací najednou. Nulová cena: V současnosti je jeho používání přes Open Router zcela zdarma .

V současnosti je jeho používání přes Open Router . Optimalizace pro kódování: Je speciálně navržen pro generování a práci s kódem.

Je speciálně navržen pro generování a práci s kódem. Všeobecné použití: Kromě kódování zvládá i běžné jazykové úlohy.

Kromě kódování zvládá i běžné jazykové úlohy. Vysoká rychlost: Dosahuje rychlosti generování kolem 50 tokenů za sekundu , což je velmi svižné.

Dosahuje rychlosti generování kolem , což je velmi svižné. Slušný výkon: V benchmarku Aider’s polyglot se umisťuje nad GPT-3.5 mini a je srovnatelný s Deepseek V3. V syrovém výkonu se blíží špičkovým modelům.

Je Quasar Alpha od OpenAI?

Ačkoliv tvůrce modelu nebyl oficiálně potvrzen, existuje vysoká (uvádí se až 90%) pravděpodobnost, že za Quasar Alpha stojí OpenAI. Tuto teorii podporuje několik indicií:

Prefix ID v metadatech: ID generací začíná na „ chatCMPL “, což je typické pro výstupy API OpenAI.

ID generací začíná na „ “, což je typické pro výstupy API OpenAI. Formát ID volání nástrojů: Formát používaný Quasar Alpha odpovídá stylu OpenAI a liší se od formátů používaných Googlem nebo Mistral AI.

Formát používaný Quasar Alpha odpovídá stylu OpenAI a liší se od formátů používaných Googlem nebo Mistral AI. Analýza výstupů: Klastrovací analýzy ukazují, že odpovědi Quasar Alpha jsou velmi blízké odpovědím GPT-4.5 preview od OpenAI.

Klastrovací analýzy ukazují, že odpovědi Quasar Alpha jsou velmi blízké odpovědím od OpenAI. Přímé dotazy: Uživatelé hlásili, že při přímém dotazu model sám sebe označil za výtvor OpenAI (např. založený na architektuře GPT-4).

Uživatelé hlásili, že při přímém dotazu model sám sebe označil za výtvor (např. založený na architektuře GPT-4). Kontext OpenAI: Sam Altman dříve zmínil plány OpenAI na vydání open-source modelu a sdílel formulář pro uživatele k testování.

Spekuluje se, že by mohlo jít o neveřejný test (shadow test) před oficiálním vydáním, možná jako vylepšená verze GPT-4.5 Turbo nebo dokonce raná verze GPT-5. Je však důležité brát tyto informace s rezervou, dokud nebudou oficiálně potvrzeny.

Výkon a vlastnosti

Kromě již zmíněné rychlosti a velkého kontextového okna je Quasar Alpha popisován jako „extrémně svižný“, rychlejší než většina běžně používaných API. Uvádí se, že má lepší schopnosti v oblasti úsudku (reasoning) a používání nástrojů (tool use). Na platformě Open Router rychle získal na popularitě.

Jeho znalosti jsou však omezeny daty do října 2023, takže nemá informace o novějších událostech. Co se týče velikosti, panuje nejistota. Pokud by měl být použitelný lokálně, mohlo by jít o model s 27B nebo 32B parametry. Pravděpodobnější se však zdá, že půjde o mnohem větší model, možná Mixture-of-Experts (MoE) s více než 100B nebo dokonce 200B parametry.

Jak Quasar Alpha používat?

Nejjednodušší cestou je využití platformy Open Router, kde je model dostupný zdarma přes jejich API nebo přímo v chatovacím rozhraní. Pro integraci do vývojového prostředí lze využít rozšíření pro VS Code:

Aktualizujte rozšíření: Ujistěte se, že máte nejnovější verzi Klein nebo Rukode. Nastavte poskytovatele: V nastavení rozšíření vyberte jako poskytovatele (provider) Open Router. Vyberte model: Zvolte model Quasar Alpha. Vložte API klíč: Zadejte svůj API klíč z Open Router (lze získat zdarma v nastavení účtu).

Poté můžete model využívat pro generování kódu a další úlohy. V ukázkách byly vytvořeny jednoduchá 3.js hra s autem, nástroj pro ořezávání obrázků v Next.js nebo kalkulačka SEO nákladů. Je třeba počítat s tím, že vygenerovaný kód může občas obsahovat chyby a vyžadovat následné ladění a opravy.

Rozšíření schopností pomocí MCP

Omezení znalostí modelu (do října 2023) lze překonat pomocí tzv. Model Capability Packages (MCP). V jedné z ukázek byl pomocí rozšíření Klein a API klíče od Perplexity nastaven MCP server. Tento server propojil Quasar Alpha s Perplexity, čímž modelu poskytl přístup k aktuálním informacím z internetu. Díky tomu dokázal model správně odpovědět na otázku „Co je Quasar Alpha?“ s využitím nejnovějších dat, na rozdíl od základní verze modelu, která by si odpověď pravděpodobně vymyslela nebo uvedla, že nemá informace.

Quasar Alpha představuje vzrušující, i když zatím záhadný, přírůstek do světa AI modelů. Jeho dostupnost zdarma na Open Router, obrovský kontext a vysoká rychlost, spolu se silnými náznaky původu u OpenAI, z něj dělají nástroj, který stojí za vyzkoušení, zejména pro úlohy vyžadující kódování nebo práci s dlouhým kontextem. Ačkoliv jeho přesná specifikace a budoucnost zůstávají nejasné, jeho současné schopnosti jsou působivé.

Vyzkoušeli jste již model Quasar Alpha? Jaké jsou vaše dojmy?

Zdroj: X.com/OpenRouterAI, X.com/paulgauthier, X.com/TheMattBerman, X.com/lowvram, X.com/xanderatallah, YouTube Julian Goldie SEO, YouTube AICodeKing