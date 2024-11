Díky AI si popovídáte i s Ježíšem. Bude to budoucnost církve?

Ve švýcarském městě Lucern se věřící zpovídají přímo Ježíšovi

Jedná se o umělecký projekt Bůh ve stroji (Deus in Machina)

AI Ježíš může diskutovat i radit věřícím

S chatbotem už asi zkoušel diskutovat leckdo. Ale málokoho by napadlo, že by si prostřednictvím umělé inteligence mohl popovídat se samotným Ježíšem. Ačkoliv by se to mohlo mnoha věřícím zdát dokonce až rouhačské, tak církev ve Švýcarsku přesně tohle zkouší. V kostele sv. Petra v Lucernu vytvořila spolu s týmem vědců z výzkumné laboratoře Immersive Realities z Univerzity aplikovaných věd a umění AI Ježíše.

Tento umělecký projekt nese název Deus in Machina (Bůh ve stroji) a jeho princip je prostý. Ve zpovědnici nesedí kněz, ale je tam umístěna obrazovka s podobiznou Ježíše Krista. Jakmile někdo vstoupí, Ježíš ho z obrazovky pozdraví a pak ho vyzve, aby se mu svěřil s tím, co ho trápí.

S Ježíšem poháněným umělou inteligencí je možné diskutovat o čemkoliv. Naslouchá, odpovídá a radí. A to přesně podle Nového zákona, jímž je tento chatbot vytrénovaný. Ten, komu by se příčilo povídat si s umělou inteligencí, ale má i v tomto kostele pořád možnost zpovídat se skutečnému faráři. Přesto jsou prý ohlasy na AI Ježíše velmi pozitivní.

Dokážete si představit, že byste si povídali s AI Ježíšem?

Zdroj: Pixabay, DW