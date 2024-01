Umělá inteligence bude letos v telefonech k vidění častěji

K vidění bude už za pár dní u řady Galaxy S24

Některé funkce se však dostanou i na starší telefony

Umělá inteligence bude nepochybně součástí hromady prémiových telefonů a letos lze očekávat, že ji výrobci budou tlačit hodně dopředu. Poprvé se tak stalo na podzim loňského roku u Googlu, už za pár dní přebere štafetu Samsung, který bude řadu Galaxy S24 označovat jako své vůbec první AI telefony. Několik novinek už uniklo a vypadají zajímavě, ale počkejme si na reálné využití. Otázkou zůstává, zda se funkce časem dostanou i do současných vlajkových mobilů. A už na ní známe odpověď!

One UI 6.1, v němž budou veškeré AI vychytávky obsaženy, bude spuštěno společně s řadou Galaxy S24 už 17. ledna a pochopitelně se dostane i do starších telefonů. To ale nutně nemuselo znamenat, že bude obsahovat veškeré novinky. Podle informací webu SamMobile přinese jihokorejský gigant řadu AI funkcí i do stávajících prémiových telefonů jako je řada Galaxy S23, Galaxy Z Fold5 nebo Galaxy Z Flip5.

Official Teaser: Galaxy AI is coming | Samsung

Informace jsou hodně obecné a abstraktní, ale tato zpráva nám dává indicie k tomu, že ne všechny vychytávky budou vázány přímo na čipsety Snapdragon 8 Gen 3 a Exynos 2400. Nadstavba One UI 6.1 má být jakožto aktualizace dostupná na řadě telefonů ještě v prvním čtvrtletí letošního roku.

Zdroj: SamMobile