Neuvěřitelný úspěch fotografa: Jak skutečný plameňák porazil umělou inteligenci

Umělá inteligence získává na síle a stává se dostupnější veřenosti

Úchvatný obrázek si pomocí AI může teoreticky vytvořit kdekdo

Fotografovi se povedlo s reálným snímkem porazit AI-generovaná díla

S rostoucími schopnostmi umělé inteligence a faktem, že se jednotlivé AI nástroje stávají čím dál dostupnějšími i naprostým laikům, ve společnosti začíná rezonovat strach a nejistota. Podle skeptiků (nebo realistů?) má „software budoucnosti“ potenciál zcela nahradit lidskou práci, a to zejména v uměleckém odvětví. Kreativci to ale mohou AI natřít i dnes, jasně to dokazuje kuriózní případ ze soutěže pořádané organizací 1839 Awards.

Generování obrázků pomocí umělé inteligence také vyžaduje určitou špetku zkušeností či nadání. Navrhnout špičkový prompt, na jehož základě počítač vytvoří mistrovské dílo, se totiž rozhodně nemusí podařit každému. Soutěže ve tvorbě fotografií pomocí AI tak začínají dávat mnohem větší smysl (ačkoliv vám i příkaz samotný pochopitelně může zpracovat třeba ChatGPT).

Vygenerováno přes Ideogram

Umělecká díla vytvořená pomocí AI nemusí ta lidská překonat ve všech případech. A nemyslí si to pouze odborná porota, ale také veřejnost. Vyplývá to z výsledků soutěže Color Photography Contest zmíněné organizace 1839 Awards, jejíž součástí byla i speciální kategorie věnovaná právě umělé inteligenci.

Na webu pořadatele jasně stojí, že do ní lze přihlásit pouze díla zhotovená pomocí AI. Fotograf Miles Astray se však rozhodl pro nečekané – do soutěže přihlásil svůj ručně pořízený snímek „F L A M I N G O N E“, zachycující bezhlavě působícího pelikána. Ten si vysloužil hned dvě třetí místa, aniž by někdo znal pravdu. Jedno získal na základě hlasování poroty, druhé díky hlasům veřejnosti.

Miles Astray se následně rozhodl přiznat barvu. Ze soutěže byl sice v návaznosti na to diskvalifikován, neboť pravidla zněla jasně (pro připomenutí: přihlášeny mohou být pouze AI-generované výtvory), avšak odešel aspoň s obdivem médií, fanoušků na sociálních sítích nebo spoluzakladatelky a ředitelky 1839 Awards Lily Fiermanové. Ta poznamenala, že jde o silné poselství.

Tuto skutečnou fotografii jsem přihlásil do kategorie AI 1839 Awards, abych dokázal, že obsah vytvořený člověkem neztratil svůj význam, že matka příroda a její lidští interpreti mohou stále porazit stroj a že kreativita a emoce jsou víc než jen řetězec číslic.

„Doufáme, že to přinese povědomí (a poselství naděje) mnoha fotografům, kteří se obávají umělé inteligence,“ uvedla také Fiermanová. Pro CNN také okomentovala Astrayovu diskvalifikaci, a to slovy, že každá kategorie má odlišná kritéria, která musí snímky účastníků splňovat. Organizace prý nechce narušit jiným umělcům šanci vyhrát v kategorii AI.

Pouze AI-generovaná díla mohou být přihlášena do AI kategorie 1839 Awards Color Photography Contest

Ve fotografických soutěžích dosud docházelo spíš k opačným scénářům. Například loni na jaře se v kategorii Creative prestižního klání Sony World Photography Award podařilo zvítězit Borisi Eldagsenovi, jenž následně přiznal, že své dílo vygeneroval pomocí AI a zřeknul se ocenění.

Může podle vás AI nahradit umělecké fotografy?

Zdroje: CNN, 1839 Awards, Instagram