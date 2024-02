Acer se intenzivněji věnuje oblasti elektromobility

Jeho nová koloběžka Predator Extreme cílí na outdoorové nadšence

Poradí si s náročným terénem, kopci i kaskadérskými kousky

Acer se už dlouho nevěnuje pouze výrobě notebooků, stolních počítačů a dalšího hardwaru. Tchajwanská firma se intenzivněji zabývá také elektromobilitou – loni například představila městské elektrokolo napěchované chytrými funkcemi nebo koloběžku se 60kilometrovým dojezdem. Teď se pochlubila novinkou pro outdoorové nadšence, která se v podívá také do Evropy.

Čerstvě představeným produktem je koloběžka Predator Extreme, s níž výrobce cílí na náročnější vrstvu spotřebitelů. Je navržená tak, aby si poradila nejen s náročným terénem a kopci, ale také všelijakými kaskadérskými kousky od skoků přes sjíždění obrubníků až po kotrmelce.

Koloběžka je vybavená vyměnitelnou lithium-iontovou baterií (10,5Ah/36V), která se nabíjí čtyři hodiny a stroj je díky ní schopen ujet až 35 kilometrů. Motor s vysokým 960W výkonem pak nezradí ani při 18% stoupání. Samozřejmostí jsou krokodýlí pneumatiky a větší stabilitu zajišťuje dvojitý systém odpružení v kombinaci se zadním pružinovým tlumičem. Po konstrukční stránce je koloběžka dobře odolná díky svému robustnímu kovovému rámu a stupni krytí IPX5.

Ačkoliv je Predator Extreme plně připraven na dovádění v terénu, rozhodně to neznamená, že se nehodí do města. Rychlost lze totiž omezit i na pouhých 6 km/h s nejpomalejším režimem, nicméně k dispozici jsou také módy 15 km/h a 25 km/h.

Koloběžka Acer Predator Extreme se do Evropy dostane v druhém kvartálu letoška, a to s doporučenou cenou 1 299 eur. To v přepočtu činí asi 32 600 korun.

Predator Extreme PES017 eScooter | Predator

Zdroj: Tisková zpráva, Acer