Acer má nové Chromebooky Plus s AI. Jeden je herní, druhý konvertibilní.

Společnost Acer představila nové Chromebooky Plus s AI

Prvním je stroj zaměřený na hráče a druhým je nová generace povedené řady Spin 714

Oba se přitom pyšní novou umělou inteligencí od Googlu

Byť na našem trhu se zatím příliš neprosazují, je třeba uznat, že Chromebooky globálně získávají na popularitě a i díky neustálému vývoji a přidávání chybějících funkcí lze ChromeOS považovat za alternativu k mnohem rozšířenějším systémům od Microsoftu a Applu – byť tedy rozhodně nemusí sedět každému. Společnost Acer je pak jedním z tradičních výrobců počítačů, kteří tento systém od Googlu podporují již od prvopočátku a zároveň patří mezi několik málo výrobců, kteří dodávají Chromebooky i na český trh.

Zajímavé Chromebooky Plus s AI

V závěsu za vývojářskou konferencí Googlu, na které tento gigant oznámil integraci funkcí využívajících generativní umělou inteligenci také do Chromebooků Plus přichází Acer s dvojicí novinek, které právě tyto nové funkce nabídnou již z výroby. Většinu těchto funkcí pak již velmi dobře znají především uživatelé Pixelů. Konkrétně se jedná o generované tapety, Magic editor v Google fotkách nebo funkce „Help me Write“, která uživatelům pomáhá psát a upravovat napsaný text aby byl například více formální nebo naopak přátelský. Nezapomnělo se ani na chatovacího asistenta Gemini, který vám pomůže třeba zkrotit nástroje ze sady Google Docs. Vedle toho pak Google dává ke všem Chromebookům Plus obsahujícím nové AI funkce také roční předplatné k pokročilejšímu modelu Gemini Andvanced.

Vraťme se ale k novinkám od Aceru, v obou případech se jedná o solidně vybavené modely – tedy něco úplně jiného než Chromebook za pár stovek z druhé ruky. Acer Chromebook Plus 516 GE spadá do kategorie herních notebooků. Byť se nabídka her pro Chromebooky neustále zlepšuje a dokonce i Steam vyvíjí klienta pro Chromebooky, prim zde má hrát především streamované hraní. I tak zde ale nalezneme prvky běžných herních notebooků jako třeba klávesnici s RGB podsvícením, čtveřici reproduktorů nebo 120Hz displej o vysokém rozlišení 2560 x 1600 px a tím pádem pro herní stroje trochu atypickým 16:10 poměrem stran. Výkon zde pak dodá až Intel Core Ultra 7 v kombinaci s 16 GB RAM. Kompletní specifikace si pak můžete prohlédnout v tabulce níže.

Oproti tomu konvertibilní Acer Chromebook Plus Spin 714 je více zaměřený na produktivitu a cestování. Pro tyto účely je pak vybaven hliníkovým šasi s odolností certifikovanou dle MIL-STD 810 a 10h výdrží na baterii. I zde je pak IPS displej s poměrem stran 16:10, ovšem je dotykový, otočný o (téměř) 360° a nabídne úhlopříčku 14″ s FullHD rozlišením. Volitelně pak bude tento Chromebook dostupný také s originálním stylusem. A také zde se spoléhá na výkon dodaný čipsety Intel poslední generace v kombinaci s 16GB RAM a 512 SSD úložištěm.

Co se cen a dostupnosti týče, na konkrétní informace pro český trh zatím čekáme, nicméně herní kousek má již svůj prostor i na českém webu výrobce. V Severní Americe se pak bude prodávat od 699 USD, tedy v přepočtu za 16 tisíc Kč bez daně. Pokud vás zaujal Acer Chromebook Plus Spin 714, tak ten bude v blíže nespecifikované konfiguraci v Evropě dostupný od 979 €, tedy přibližně 24 tisíc Kč s daní.

Zdroj: TZ