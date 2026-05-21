Akce roku! Tahle 65" QLED TV Samsung stojí jen 13 tisíc a druhou 4K TV dostanete zdarma

Samsung QE65QEF1 je 65" QLED televize s Quantum Dot technologií, 4K rozlišením, HDR10+, AI procesorem Q4 a smart systémem Tizen s podporou 7 let aktualizací Na Alze s kódem CZAVWEEK10 za 12 990 Kč místo původních 18 890 Kč – a navíc jako bonus 43" Samsung TV zdarma Druhá televize sama o sobě stojí přes 7 tisíc – v součtu dostanete dvě 4K televize za cenu jedné Jakub Kárník Publikováno: 21.5.2026 08:00 Akce, kde k 65″ QLEDce dostanete druhou 4K televizi zdarma, se nestává. Samsung QE65QEF1 je s kódem CZAVWEEK10 na Alze za 12 990 Kč, k tomu navíc 43″ televize Samsung UE43U8072 jako bonus. Pokud řešíte vybavení domácnosti, tahle nabídka je momentálně nejpříznivější způsob, jak ji vyřešit najednou. Co Samsung QE65QEF1 nabízí Bonus: 43" TV pro druhý pokoj Pro koho je to méně ideální Rychlé shrnutí:✅ Smysl dává, pokud vyměňujete starou televizi nebo zařizujete domácnost a chcete pokrýt obývák i ložnici/dětský pokoj.⚠️ Zvažte, pokud máte PS5/Xbox Series X a chcete hrát ve 120 fps – panel zvládá max 60 Hz.💡 Za 12 990 Kč dostanete 65″ QLED, který se ještě nedávno prodával za 18 tisíc – a 43″ televize navrch je v podstatě dar. Co Samsung QE65QEF1 nabízí Klíčový rozdíl proti levným LED televizím je Quantum Dot technologie. Quantum Dot vrstva pracuje s nanokrystaly, které pomáhají televizi udržet 100% objem barev při různých úrovních jasu. V praxi to znamená, že barvy zůstávají syté a věrně i v jasných scénách – plážové záběry, sportovní přenosy nebo dokumenty o přírodě působí výrazně živěji než na obyčejné LED televizi. Samsung navíc panel certifikoval u PANTONE pro 2 140 barev a 110 odstínů kůže, takže obličeje vypadají přirozeně bez té lehce nepříjemné růžové, kterou často vidíte u levných televizí. AI procesor Q4 dělá 4K upscaling – starší FullHD obsah z Netflixu, dokumenty z YouTube se vylepšují na úroveň, kterou byste od původního zdroje nečekali. HDR10+ a HDR+ rozšiřují dynamický rozsah obrazu, takže scény s ohněm uprostřed noci nebo silným protisvětlem nevypadají jako placka. Smart systém Tizen 2025 má pod sebou všechny streamovací služby (Netflix, Disney+, HBO Max, Oneplay, Apple TV), funguje Apple AirPlay 2, a Samsung garantuje 7 let aktualizací – televize tedy nebude za pár let zastaralá softwarově. Bonus: 43″ TV pro druhý pokoj Druhá televize z balíčku je Samsung UE43U8072 – 43″ 4K LED s HDR10+ a Tizen smart systémem, modelový rok 2025. Sama o sobě se prodává za přibližně 7 tisíc a má hodnocení 4,7/5 z 59 recenzí (97 % zákazníků doporučuje). Pro ložnici, kuchyň, dětský pokoj nebo na chatu je to plně použitelná televize – stejný streamovací ekosystém, Apple AirPlay 2, SmartThings hub. Není to QLED, ale v této velikosti rozdíl mezi LED a QLED není tak markantní, jako u 65″. Pokud máte v plánu sekundární televizi v budoucnu kupovat, tahle akce vám ji dává zadarmo. Pro koho je to méně ideální QE65QEF1 má panel s obnovovací frekvencí 50/60 Hz, takže pro hardcore hráče s PS5 nebo Xbox Series X, kteří chtějí hrát Call of Duty ve 120 fps, to není ideální. Samsung pro tyto účely nabízí dražší Neo QLED řadu se 120 Hz panely. Pro normální gaming ve 4K 60 fps je QEF1 v pohodě, herní režim s VRR funguje a Motion Xcelerator řeší trhání. Reproduktory 20 W jsou na 65″ televizi spíš formalita. Pro běžné sledování zpráv a seriálů stačí, ale na filmové večery nebo akční filmy se vyplatí investovat do soundbaru – televize navíc podporuje Q-Symphony, takže reproduktory TV a soundbaru pracují společně. Investujete do jedné velké televize, nebo radši máte víc menších v různých pokojích?