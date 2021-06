5 užitečných triků pro Google Chrome na Android. Znáte je?

Více než polovina Android uživatelů (aktuálně 63 %) používá jako webový prohlížeč Google Chrome. Spousta z nich jej však používá pouze pro základní prohlížení a neví o spoustě zajímavých funkcí, které tento propracovaný prohlížeč nabízí. Proto jsme se rozhodli ukázat vám 5 užitečných triků pro Google Chrome na Android, které ocení i zkušenější uživatel. Sami několik z níže uvedených funkcí používáme a nemůžeme si je vynachválit. Pojďme se na ně tedy podívat.

1. zjednodušený režim

Zjednodušený režim, v angličtině Lite mode vám umožní ušetřit drahocenná mobilní data a navíc se vám stránky budou (ve většině případů) načítat o něco rychleji. A jak to funguje? Pokud máte tento režim zapnutý a načtete si nějakou stránku, část webu před stažením projde přes Google servery a pokud se daná stránka načítá příliš pomalu, Google ji zoptimalizuje a zjednoduší tak, aby se do telefonu stáhlo méně dat. Zjednodušený režim nefunguje v anonymním režimu a některé weby mohou mít problémy s určením polohy vašeho zařízení.

Otevřete Chrome Klepněte na tři tečky v pravém horním rohu Zvolte možnost Nastavení Běžte do nabídky Zjednodušený režim a zapněte ho

2. předběžné načítání

Funkce předběžné načítání je v prohlížeči Chrome ve výchozím nastavení zapnutá. Je však možné, že ji budete mít na telefonu vypnutou a možná právě z tohoto důvodu se vám zdá prohlížeč pomalejší. Když je tato funkce zapnutá, Chrome aktivně načítá na pozadí odkazy, na které pravděpodobně klepnete. Díky tomu je pak klepnutí na odkaz mnohem rychlejší, ovšem na druhou stranu můžete spotřebovávat zbytečně data. Ne vždy se totiž přednačtou ty správné odkazy. Volba je tedy čistě na vás.

Otevřete Chrome Klepněte na tři tečky v pravém horním rohu Zvolte možnost Nastavení Běžte do nabídky Ochrana soukromí a zabezpečení Zapněte/vypněte možnost Předběžně načítat stránky pro rychlejší procházení a vyhledávání

3. seskupování otevřených karet do skupin

Seskupování otevřených karet do skupin je dle nás jedno z nejlepších vylepšení Google Chrome za poslední dobu. Funkce je v prohlížeči dostupná asi rok, ovšem málo lidí o ní ví a prakticky ji používá. Pokud máte ve zvyku otevírat v prohlížeči několik různých karet s tím, že se k nim “někdy” dostanete, tato funkce je pro vás jako dělaná. Sami tento návyk máme a v Chrome máme vytvořených několik skupin s různými tématy, které nás zajímají. Jedna tedy slouží na Android novinky, druhá na sport a třetí na počítačové hry. Když sami víme, že se k článku v dohledné době kvůli času nedostaneme, stránku si jednoduše uložíme do skupiny.

Otevřete Chrome Běžte do vašich otevřených karet v pravém horním rohu vedle tří teček Podržte prst na jedné kartě a přesuňte ji na nějakou jinou Vytvoří se vám nová skupina karet

4. zbavte se nežádoucích zvuků

Znáte tu nepříjemnou situaci, kdy sedíte v autobuse, večer si jdete lehnout k manželce, která už dávno spí nebo ve škole brouzdáte po internetu a z ničeho nic se na webové stránce začne přehrávat nějaká reklama či jiný zvuk, na který vůbec nejste zvědaví? Naštěstí pro to existuje řešení. Osobně zvuk na webech nepotřebujeme a ani si nepamatujeme, kdy by nás štvalo že jej máme vypnutý. Proto v Chrome zvuk zakážeme, abychom se do podobných situacích nedostávali.

Otevřete Chrome Klepněte na tři tečky v pravém horním rohu Zvolte možnost Nastavení Běžte do nabídky Nastavení webu Zakažte možnost Zvuk

5. rychlejší stahování velkých souborů

Tento trik je mezi uživateli poměrně neznámý a přitom dokáže být velice užitečný. Pokud si stahujete z Chrome nějaký větší soubor, řekněme 2 GB a více, můžete použít funkci Parallel Downloading. Ta v podstatě rozdělí váš soubor na více menších částí a stahuje jej současně. Tato metoda zvýší celkovou rychlost stahování.

Otevřete Chrome Do vyhledávače zadejte příkaz Chrome://flags Do vyhledávacího pole napište “Parallel downloading” Změňte Default na Enable.

Jaké další triky používáte v Google Chrome?