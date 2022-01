5 tipů na zboží z Číny: Pomocníci pro jarní formování postavy

Vítejte u dalších doporučení na zajímavé produkty z čínských obchodů na serveru AliExpress. Dnešní 5 tipů vás upoutá, jestliže chcete nyní na začátku roku či z jara začít pracovat na hubnutí či jiném formování postavy, která mohla přes vánoční svátky dostat pěkně zabrat. A nebo pokud patříte mezi sportovce tělem i duší, kteří se nebrání vyzkoušet nějaké to pokročilé příslušenství. Záměrně vynecháváme fitness náramky a hodinky, které by zabraly jedno samostatné téma (nebo i víc).

Evropské sklady, daň a clo Prodejní portál AliExpress již začal plošně využívat přímé zdanění v evropském hospodářském prostoru. Pod cenou zboží můžete vidět větu “Price includes VAT” neboli potvrzení, že v hodnotě je již započítána daň. Dál ale myslete na to, že zboží s hodnotou přes 150 eur se týká i clo.

Kapsa na mobil na paži

Začneme zlehka položkou za pár korun. Jasně, podobný “držák” najdete i v každém druhém českém obchodě, ale asi ne za podobnou cenu. Přitom zvládne pojmout až sedmipalcový mobil, má vcelku důmyslné zapínání a ke všemu i šikovnou kapsičku na klíč. Navíc je na výběr celkem dost barev.

Cena: 50 Kč

Sportovní bezdrátová sluchátka MPOW S10 Pro

Ať už vyrazíte běhat, bruslit, jezdit na kole (na něm si ale určitě dávejte majzla) nebo jen cvičit doma či v posilovně, pravděpodobně budete rádi makat při oblíbené hudbě nebo podcastu. Náhlavní sluchátka jsou praktická pouze v některých případech, ale co třeba levné ověřené špunty s pevným uchycením do ucha a dlouhou výdrží baterie?

Cena: 500 Kč

Hrudní senzor Magene Mover H64

Při analýze těla během jakékoli fyzické aktivity se hledí v prvé řadě na tep a další metriky spojené s pumpováním srdce. A to se pochopitelně dělá lépe rovnou na hrudi než třeba na zápěstí. Renomovaný hrudní senzor Magene Mover H64 můžete za velmi výhodnou cenu koupit také v kombinaci se senzorem rychlosti a kadence Magene S3.

Cena: 540 Kč

Sous vide vařič BioloMix 5th Generation

K poctivému cvičení a formování fyzické kondice rozhodně patří také vyladění jídelníček. Pokud byste chtěli své snažení nakombinovat s kvalitním (a díky aplikaci také chytrým) “sous vide” vařením, můžete sáhnout například po tomto vařiči oblíbené a dobře hodnocené značky BioloMix.

Cena: 2 250 Kč

Lahev QuiFit

Když už jsme u doplňování živin, tak nesmíme zapomenout také na pitný režim. V tomto ohledu nás zaujala litrová lahev od QuiFit. Proč zrovna ona? Kromě dalších fajn vlastností, které ale mají i mnohé jiné lahve, je to držák na mobilní telefon. Netušíme, koho a proč to napadlo, ale může se to vlastně hodit.

Cena: 320 Kč

Další zajímavosti s cenou do 300 Kč

Výběr dalších produktů, které stojí pár korun. I tak by vám ale mohly usnadnit či zpříjemnit život, tak je omrkněte.

