Leaker Revegnus přišel na Twitteru s informacemi o chystaných senzorech od Samsungu

Dle něj jsou ve vývoji hned čtyři nové snímače

Jeden z nich by měl dostat rozlišení rekordních 440 Mpx

Ve světě mobilní technologie neustále sledujeme inovace a pokroky, ať se jedná o výkon, rychlejší typy pamětí, ohebné displeje a nebo samozřejmě fotoaparáty. V tomto ohledu se společnost Samsung stala tak trochu průkopníkem. Společně se Sony je hlavním dodavatelem snímačů do většiny dnešních mobilů a vypadá to, že se máme v budoucnu na co těšit. Leaker Revegnus na svém X účtu zveřejnil několik zajímavých informací o snímačích, které jihokorejský gigant chystá.

50MP GN6 – Nový 1″ snímač

Jako první se můžeme mrknout na 50Mpx senzor GN6. Ten se ukazuje být poměrně zajímavým. Úplně ne kvůli rozlišení, ale velikosti. Půjde totiž o 1″ senzor s 1,6µm pixely. To téměř jistě znamená, že se Samsung chystá konkurovat populárnímu jednopalcovému snímači Sony IMX989, který nalezneme v těch nejdražších telefonech typu Xiaomi 13 Ultra. Leaker však tvrdí, že se tento senzor pravděpodobně jen tak neobjeví u telefonů Samsung, na výrobu je totiž příliš drahý, a tak by jej mohli využít jiní výrobci. Nabízí se třeba právě zmíněné Xiaomi.

200MP HP7 – Větší pixely, lepší kvalita

Druhým zajímavým foťákem je 200MPx senzor HP7. Tento snímač byl původně plánován jako vylepšení pro model Galaxy S25 Ultra. Velikost pixelů a mírně lepší kvalita ho staví nad stávající 200MP snímač HP2, který je již součástí modelu Galaxy S23 Ultra.

Ovšem i tento snímač naráží na podobný problém jako 50MP GN6 – výrobní náklady. I jeho cena může tedy odradit Samsung od jeho implementace ve vlastních telefonech. Možná se tak dostane do rukou konkurenčních výrobců.

320MP snímač – Budoucnost řady Galaxy Sxx Ultra?

Můžeme se pomalu přesunout ke snímači s rozlišením 320 MPx. Vývoj tohoto snímače ještě není zcela dokončený, avšak se může stát klíčovým prvkem pro budoucí modely Galaxy S. Leaker naznačuje, že se může objevit uvnitř Galaxy S26 Ultra.

440MP snímač HU1 – Mimo sféru chytrých telefonů?

Posledním snímačem, který Revegnus zmínil, je 440MP snímač HU1. Tento senzor se však zřejmě nebude dávat do telefonů. Ohromné rozlišení a technické možnosti mohou být mnohem vhodnější pro průmyslové/automobilové odvětví.

