Pokud patříte mezi dlouholeté uživatele Windows, kteří zažili éru Windows 98 a XP, skoro bychom se i vsadili, že jste alespoň jednou vyzkoušeli některou z trojice her Solitaire, Minesweeper, nebo 3D Pinball for Windows – Space Cadet. Zatímco Solitaire se na Android dostal oficiální formou v podobě hry přímo od Microsoftu, Hledání min je na Google Play dostupné v několika různých, ovšem neoficiálních portech. To pinball si svou cestu na platformu Android hledal podstatně déle.

3D Pinball for Windows – Space Cadet pro Android

Tedy, ne že by se na Androidu neobjevila žádná hra inspirovaná touto klasikou, čistokrevného portu využívajícího původních souborů hry jsme se však dočkali teprve nedávno. Těšit se tak můžete nejen na původní grafiku a zvuky, ale také fyziku a celkovou hratelnost včetně možnosti naklánět herní stůl. Rozhraní je pak možná trochu spartánské, nicméně nic podstatného zde nechybí a hra nám dává například i informace o sebraných multiplikátorech skóre. V nastavení pak naleznete nejen své nejvyšší dosažené skóre, ale dokonce také cheaty.

Pro zajímavost ještě dodejme, že 3D Pinball for Windows – Space Cadet není tak docela původní hrou od Microsoftu. Úplně původně se totiž jednalo o jeden z tří stolů obsažených v kolekci Full Tilt! Pinball vydané pod hlavičkou společnosti Maxis. Odtud se dostala do add-onu Microsoft Plus! vydaného pro Windows 95. Následně si hra našla svou cestu do základních vydání několika verzí operačního systému Windows a svou pouť zakončila až spolu s Windows XP.

Stažení 3D Pinball for Windows pro Android

My jsme hru pochopitelně vyzkoušeli a jsme z ní jednoduše nadšení. Sami přitom úplně netušíme, zda je i po letech a na dotykové obrazovce stále tak chytlavá, nebo prostě jen zaúřadovala nostalgie. Musíme však uznat, že jsme se od ní skutečně jen těžko odtrhávali. Tak proč hru nevyzkoušet, když je navíc dostupná zcela zdarma? Jeden potenciální důvod by zde byl a chápeme, že pro řadu uživatelů ne úplně zanedbatelný. Hru 3D Pinball for Windows – Space Cadet totiž, alespoň nyní, nenaleznete v Google Play.

Pro získání hry tak musíte zavítat do repozitáře vývojáře na Githubu, následně stáhnout aktuální verzi .apk souboru se hrou a tu pak nainstalovat. Pochopitelně nesmíte zapomenout po vyzvání povolit instalaci aplikace z cizích zdrojů. Nicméně žádné nestandardní oprávnění po vás tato hra nebude vyžadovat, což ji také dodává na důvěryhodnosti.

Upozornění Byť čerpáme z důvěryhodného zdroje, redakce SvětAndroida.cz za něj nijak neodpovídá. Stažení a ruční instalaci .apk souboru tedy provádíte na vlastní zodpovědnost.

Jaké jsou vaše vzpomínky na 3D pinball for Windows? Dáte hře šanci i na svém telefonu?

Zdroj: XDA-Developers.com