Před 30 lety odešla první SMSka. Co s nimi asi bude dál?

Přesně 3. prosince 1992 byla odeslána a přijata vůbec první SMSka, tedy textová zpráva přenesená v rámci služby Short Message Service. Už 30 let stará zpráva zněla “Veselé Vánoce”. Všichni jsme jich od té doby jistě odeslali obrovské množství (zejména přesně v tomto znění) a většina z nás je alespoň čas od času posílá dodnes. Hlavně lidem, kteří nejsou pro dopisování dostupní přes online kecálky typu WhatsApp. Je vůbec šance, že klasické “textovky” v dohledné době z telefonů zmizí?

Nejspíš se tak nestane, i když se postupné pokusy o jejich odsunutí na vedlejší kolej množí. Kromě zmíněných aplikací, které si vydobyly silné postavení již před lety, je určitě potřeba zmínit nové RCS, tedy Rich Communication Services. Jde o službu, která v podstatě kombinuje výhody SMSek i online chatování. Nejen primitivní textové zprávy se v rámci RCS posílají skrze datové připojení operátorů. Ti čeští mají k RCS různý přístup.

Už v srpnu roku 2020 se s RCS pro koncové uživatele v ČR vytasil Vodafone a i my jsme se trochu nechali unést myšlenkou, že SMSky končí. Není tomu tak. Třeba i kvůli tomu, že ostatní dva velcí tuzemští operátoři zatím dali RCS do rukou pouze firmám pro komunikaci se zákazníky. Plošné využívání tedy tak rychlý nástup nemá, ačkoli za tuto technologii velmi hlasitě lobbuje globální propagátor RCS, firma Google.

“Uživatelů SMS je v současné době celosvětově téměř šest miliard. V následujících letech očekáváme, že v komerčním využití bude prim hrát právě kanál RCS v rámci RBM služeb, díky jeho možnostem a funkcionalitám. Jak v obchodní, tak v běžné komunikaci ale budou SMS zprávy stále hrát svou úlohu. Není realistické předpokládat, že by se celý SMS trh v blízké budoucnosti překlopil na RCS,” řekla před nedávnem k souboji technologií manažerka Magdaléna Janečková z O2.

Přístup operátorů a dosavadní chování uživatelů mobilních telefonů tedy naznačují, že se oblíbenost SMSek v základech neotřásá. Jak u příležitost třicetiletého výročí SMS podotýká O2, nové formáty od staršího typu zprávy mnoho uživatelů odloudily. Stále jsou ale situace a oblasti, kde se bez nich téměř nedá obejít. Například o Vánocích a na Silvestra jdou často dokonce moderní kecálky z nostalgie stranou a nastupují klasické textovky. Svůj podíl na tom mají i přehlcené datové přenosy.

Obloukem se vrátíme k historicky první SMS zprávě odeslané před třiceti roky. I když byste asi čekali, že s ní jde těžko dál nějak nakládat, stalo se. Vloni ji Vodafone, tedy operátor, který ji tehdy přenesl, umístil do dobročinné aukce jako takzvané NFT. Vítězná nejvyšší nabídkou nakonec byla suma 132 680 eur, tedy asi 3,2 milionu korun. Těžko říct, za kolik by se mohla prodat ta úplně poslední SMS. Jestli tedy někdy zjistíme, která to je.

Komu ještě dnes píšete SMS?