Jestliže vlastníte Samsung mobil a zároveň své telefony často ztrácíte, máme pro vás dobrou zprávu. Společnost již nějakou dobu nabízí najít své zařízení, ale to pouze v případě, že je online. Max Weinbach si ale nyní všiml, že Samsung do Find My Mobile přidal novou funkci. Ztracená Samsung zařízení budeme moci nyní naleznout i přesto, že budou offline.

Ztracená Samsung zařízení nalezneme nyní snadněji

Jak to bude možné? To bude záležet hlavně na lidech, kteří okolo vašeho ztraceného telefonu projdou. Jestliže totiž budou mít tuto funkci zapnutou, objeví se vám upozornění s informacemi a poloze vašeho telefonu. Telefon totiž bude vysílat signál skrz Bluetooth a jestliže ho někdo tedy zachytí, máte skoro vyhráno. Kromě telefonů budeme moci vyhledat také hodinky nebo sluchátka.

Jedná se tedy o další z řady nových funkcí One UI. V podstatě identickou funkcí disponují iPhony a iPady s iOS 13, kdy Apple představil zcela novou aplikaci Find My. Ta se nám tak zalíbila, že jsme ji zmínili i v 5 funkcích, které můžeme jablíčkářům závidět. Nyní je tedy i na Androidu a my doufáme, že se jí brzy dočkají i další výrobci.

Zdroj: phonenarena.com