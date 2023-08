V polovině června se aplikace Zprávy Google dočkala menší proměny grafického rozhraní, nyní se vylepšuje také funkčnost. S novou vychytávkou totiž budete moci připnout až pět konverzací. V tuto chvíli je funkce k dispozici v nejnovější beta verzi. Je tedy jen otázkou času, než se dostane ke všem uživatelům.

Připnutí konverzací na začátek Zpráv

V nové verzi aplikace Zprávy Google budete mít možnost možnost připínat až pět konverzací na začátek seznamu. Bez ohledu na to, zda se jedná o konverzace s jednou osobou nebo skupinové chaty, můžete mít ty nejdůležitější stále po ruce. Připínání konverzací je velmi jednoduché. Stačí podržet prst na konverzaci, kterou chcete připnout a zvolit možnost “Připnout do 5 konverzací”. Ikona připínání se zobrazí v pravém horním rohu konverzačního okna, změny se navíc projeví i na webovém rozhraní. Už tedy nebude nutné scrollovat dlouhým seznamem, abyste našli konkrétní chat. Připnuté konverzace jsou vždy na prvním místě, a to i po zavření a znovuotevření aplikace.

Jak připnout konverzaci v aplikaci Zprávy Google? (v bodech)

Podržení prstu na konkrétním chatu Zvolit možnost “Připnout 5 konverzací” Připnuté konverzace odteď naleznete vždy na začátku seznamu konverzací

Pokud se chcete dozvědět, jak zapnout a používat Google Zprávy na počítači, mrkněte na náš návod.

Aktuálně je tato funkce dostupná ve verzi 20230719_05_RC00, což je nejnovější beta verze Zpráv Google. V tuto chvíli není jasné, kdy se dostane do plné verze, ale nemělo by to trvat příliš dlouho.

Tip Nechcete si nechat ujít zprávičky, články, návody či recenze ze Světa Androida? Můžete nás sledovat i přímo přes Google News nebo na Facebookové stránce. Máme také komunitní skupiny na Discordu a na Facebooku. Další možnosti sledování najdete v našem návodu.

To musíte vidět! Android 14 přináší skrytý Easter egg, jde o povedenou vesmírnou minihru čtení: 2 minuty ( uložit na později ) čtení: 2 min. uloženo uložit na později 2 min. uloženo

Využijete nové možnosti připnutí v Google Zprávách?

Zdroj: 9to5google