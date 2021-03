Pamatujete si když v roce 2013 kolovalo sociálními sítěmi video a spousta článků o tom, jak se vysokoškolačka Elisa Lamová záhadně ztratila během svého pobytu v Los Angels v hotelu Cecil? Stále vám to nic neříká? Její tělo bylo o několik týdnů později nalezeno na střeše hotelu v nepřístupné nádrži na vodu. Už víte? Jestli ještě pořád ne, doporučujeme si před shlédnutím samotného dokumentu o případu něco zjistit. Jde totiž o jeden z nejvíce záhadných případů poslední doby. Zmizení v hotelu Cecil vám totiž objasní záhadu, která se stala před pár lety fenoménem.

Zmizení v hotelu Cecil

Případ se stal okamžitě populární mezi konspirátory a vzbudil spoustu rozruchu a otázek. Elisa však trpěla bipolární poruchou, kterou sice léčila ovšem přiznala se, že má přesto dopad na její studijní výsledky. Proto se rozhodla školu přerušit a odcestovala z Vancouveru do Los Angels. Mezitím navštívila spoustu zajímavých míst a o svých zážitcích psala na svůj blog. Osudným se jí stal den, kdy dorazila do L.A a ubytovala se ve dříve populárním hotelu Cecil. V něm se mimo jiné dříve ubytovali vrazy jako Richard Ramirez nebo Jack Unterweger.

To, co se stalo dále už všichni víme. Elisa byla o pár týdnů později nalezena na střeše hotelu ve vodní nádrži. A tento dokument vysvětluje (nebo se to alespoň snaží) co se vlastně stalo. Pokud tedy máte rádi mysteriózní témata a chcete vědět, co se s Elisou vlastně stalo, rozhodně seriál doporučujeme. Má celkem 4 díly po cca. 55 minutách.

Co na tuto záhadu říkáte?