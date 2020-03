Zlatý Samsung Galaxy S20 koupíte od 100 000 korun. Jak vypadá?

Goldgenie je luxusní společnost sídlící v Londýně, která nabízí luxusněji zabalenou elektroniku. Vybrat si můžete zlatý iPhone, Apple Watch a další doplňky, přičemž nově si můžete pořídit také zlatý Samsung Galaxy S20. Na kolik vyjde a jak vypadá?

Samsung Galaxy S20 je pokryt 24 karátovým zlatem, přičemž každá část telefonu až na fotoaparát a displej je tvořena právě ze zlata. Tyto upravené vlajkové lodě jejich budoucím vlastníkům pochopitelně dosti provětrají peněženky. LTE Galaxy S20 začíná na 3 397 librách, což je 99 600 korun. Galaxy S20 Plus koupíte za 3 597 liber, tedy 105 500 korun a nejvyšší varianta Galaxy S20 Ultra vyjde na 3 797 liber, v přepočtu 111 500 korun.

Ceny Galaxy S20 a S20 Plus jsou uvedeny za LTE modely, pokud budete chtít 5G, přidejte 100 liber navíc. Goldgenie nyní spouští předobjednávky, přičemž první zásilky budou odeslány do konce března. Všechny verze jsou pak zabaleny do speciálního koženého pouzdra, kde mimo samotný telefon naleznete také nabíječku a osvědčení o pravosti.

Líbí se vám zlatý Samsung Galaxy S20?

Zdroj: gsmarena.com