Představte si situaci, kdy máte na kontě přes 3,5 milionu korun a přemýšlíte nad investicí do zlata. Jste ale zděšení když zjistíte, že zlatá cihla nedisponuje 5G konektivitou, nemůžete si přes ní zavolat a nebo na ní hrát Call of Duty. Nemusíte věšet hlavu, máme pro vás řešení. Firma Caviar totiž představila zlatý Galaxy S21 Ultra (spíše zlatou cihlu, do které je telefon zapuštěný).

Telefon za cenu BMW M5 nebo velkého bytu

Kromě Galaxy S21 Ultra byla představena také verze vycházející z iPhonu 12 Pro. Oba dva telefony jsou obaleny v 1 000 gramech 24 karátového zlata, tedy toho nejčistšího zlata naší planety. Za Galaxy S21 Ultra verzi zaplatíte 169 000 dolarů (asi 3 700 000 korun), pokud se spokojíte s jablkem, ušetříte asi 220 000 korun. Podotýkáme, že zlatá cihla stejné váhy by vás vyšla asi na třetinovou cenu.

A kde jsou zadní foťáky? ne, nevidíte špatně. Prostě tu nejsou. Takže pokud byste se chtěli na Instagramu svým novým telefonem pochlubit, fotku před zrcadlem si zkrátka neuděláte. Mimochodem Caviar používá u svých produktů většinou 18 karátové zlato, které sice není tak čisté, ale je o něco odolnější. 24 karátové zlato je poměrně měkké, takže se příliš nehodí ke každodennímu používání. Na to ve firmě mysleli a k telefonu dostanete bílé luxusní pouzdro a telefon vám bude doručen soukromým kurýrem ať už bydlíte kdekoliv.

Jak se vám zlatý Galaxy S21 Ultra líbí?