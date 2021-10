Samsung a jeho displeje patří ke špičce nejen na poli mobilních telefonů. Vlajkové telefony jihokorejské firmy měly vždy fantastické displeje a ani u modelu Galaxy S22 Ultra tomu nemá být jinak.

Podle renomovaného leakera IceUniverse bude telefon pochopitelně disponovat OLED displejem, avšak s vůbec nejvyšší hodnotou jasu na trhu. Letošní Samsung Galaxy S21 Ultra dokáže vykouzlit maximální jas (krátkodobě) až na 1500 nitů, což je opravdu velmi dobrá hodnota. U Galaxy S22 Ultra se prý povedlo ještě vyšší číslo, ačkoliv jeho hodnotu únik bohužel nezmiňuje. Závěr tweetu naznačuje, že si Samsung tento displej ponechá pro sebe a nebude jej nabízet dalším výrobcům, jako třeba Xiaomi.

The peak brightness of S22 Ultra broke through the highest record of Samsung's OLED screen. Obviously, Samsung still keeps the best screen for itself.

— Ice universe (@UniverseIce) October 28, 2021