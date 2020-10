Ve věku 78 let zemřel šéf Samsungu pan Lee Kun-hee. Kromě jiného se jednalo o nejbohatšího muže v Jižní Koreji. Jeho jmění činilo asi 21 milionů dolarů, což je přes 470 miliard korun českých. Čím proslul tento muž a proč byl ve vězení?

Zemřel Lee Kun-hee

Lee pomohl svému otci, kterým byl Lee Byung-chula s podnikáním a firmu Samsung dostal do nových oblastí, jako byla přeprava či pojištění. V těchto dobách byl Samsung všeobecně považován za poměrně nekvalitní značku, což se ale pod jeho vedením radikálně změnilo. Během jeho působení se časem z dnes jihokorejského gignata stala jedna z největších firem v oblasti technologií. V roce 1993 řekl větu “pojďme změnit všechno, až na naše děti a manželky” a následně spálil přes 150 tisíc telefonů, které měla firma v zásobách.

Lee byl dvakrát odsouzen za trestné činy uplácení a to včetně pokusu o uplacení tehdejšího prezidenta Roh Tae-woo. V roce 2008 ze Samsungu odešel poté, co byl obviněn z daňových úniků a zpronevěry. Příčina smrti je prozatím neznámá, web The Verge pouze uvedl, že pan Lee zemřel v klidu a s rodinou po jeho boku.

