Google Play nabízí placené hry a aplikace dočasně zdarma. Vyberete si?

Vývojáři aplikací a her občas přináší akce, skrz které nabízejí své placené výtvory zdarma. V současné době jsou na Google Play na Android zajímavé hry a aplikace, které jsou normálně placené dočasně zdarma. Samozřejmě, že až akce skončí, zůstanou vám ve vaší knihovně a můžete si je tak stáhnout kdykoliv později. V dnešním výběru se nachází spousta užitečných aplikací a zábavných her, ze kterých si třeba vyberete i vy. Akce je časově omezená a tak pokud máte o některé z aplikací zájem, měli byste si je nainstalovat co nejdříve.

Aplikace zdarma Google Play

Augustro Music Player (67% OFF) Augustro

DJ FX Custom Soundboard Selwyn Leeke

80s Music Radio Pro GK Apps

Temperature Converter Pro GK Apps

Binary Calculator Pro GK Apps

WiFi Mouse HD Necta

Hry zdarma Google Play

Into the Void Mozg Labs

The Weapon King VIP - Making Legendary Swords Next Doors

Assassin Lord : Idle RPG (Magic) Honeydew Games

Bug School: Learn Kindergarten Skills Brian Munns

D7: pack the colored Dominoes per 7. Casual game. AppSoGreat

Superhero Armor: City War - Robot Fighting Premium UbiMob

Superheroes Junior: Robo Fighting - Offline Game UbiMob

Terra Fighter 2 Pro SMVD Games

Vybrali jste si některé aplikace či hry zdarma?

Zdroj: App Sales