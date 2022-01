V dnešním světě je prémiové předplatné zcela běžná věc. Mnoho služeb si nemůžete koupit jen jednou, za to však musíte platit měsíčně menší či větší poplatek. Věc, která by před několika lety neměla šanci na úspěch si podmanila velké množství uživatelů a je dnes naprosto normální. V podstatě neznám snad nikoho, kdo by si měsíčně nic neplatil (hovořím samozřejmě o prémiových službách, nikoliv o účtu za telefon nebo dokonce elektřině).

Dokonce i můj děda si předplácí Netflix. Před pár dny jsem se rozhodl, že si ve svých předplatných udělám pořádek a zruším ty, které nepoužívám. Proto budu v tomto článku naprosto otevřený a upřímný. Abych řekl pravdu, s předplatnými jsem si nikdy nelámal hlavu. Vždy, když jsem chtěl něco vidět nebo zahrát, prostě jsem si službu zaplatil. Že jsem ji pak další dva měsíce nepoužíval mě vůbec netrápilo, protože jsem na to že si službu předplácím hned zapomněl.

Měsíční předplatné je velice zrádné v jedné věci. Samotná částka vám totiž (většinou) nepřijde nijak hrozná. Když vidíte něco jako 129 Kč měsíčně, většinou jste s tím naprosto v pohodě a netrápíte se tím. Jenže když si služeb platíte několik, může se vám to vyšplhat na nesmyslně vysokou částku. Pojďme si tedy spočítat to, co mi pravidelně strhnou prémiové služby, ke kterým jsem se dobrovolně přihlásil.

Netflix – 319 Kč

Spotify – 193 Kč

HBO GO – 159 Kč

Nvidia GeForce NOW – 269 Kč

Xbox Game Pass Ultimate – 339 Kč

O2 TV – 450 Kč

iCloud – 79 Kč

Patreon U Kulatého stolu – 105 Kč

YouTube Premium – 179 Kč

Suma sumárum tedy za předplatné každý měsíc utratím přes 2 000 korun. Na tom by nebylo ještě nic hrozného. Když jsem si ale tento seznam vypsal na papír, zjistil jsem, že těchto věcí používám sotva půlku. Řekl jsem si tedy, že minimálně 4 věci půjdou pryč. Neřeším teď konečnou cenu. Půjdu od těch, které používám nejvíce po ty, které jsem si naposledy zapnul před několika měsíci. Zůstala mi tedy O2 TV, iCloud, YouTube Premium a Netflix.

Zjistil jsem, že není mou povinností platit si třeba HBO GO (nebo Netflix, Voyo a další podobné streamovací služby), když mě tam zajímá jen pár konkrétních seriálů, které už mám shlédnuté. Až vyjde nová série, klidně si ho na ten měsíc zaplatím znovu. Spotify si zapínám asi tak jednou za týden a na to mé poslouchání si bez problémů vystačím s YouTube Premium. Herní služby nepoužívám už třetí měsíc, přesto jsem za ně bezdůvodně teď dvakrát zaplatil a záznam z Patreonu jsem si naposledy pustil někdy v září.

Touto primitivní čistkou, kterou jsem měl bezpochyby provést už dávno a zabrala mi asi tak 15 minut měsíčně ušetřím přes 1 000 korun. A v podstatě nepřijdu vůbec o nic, protože jsem mnou výše zmíněné služby stejně nepoužíval. Místo toho mohu ušetřenou částku investovat do něčeho rozumnějšího, nebo si dát více piv v hospodě. To je už vcelku jedno. Tímto článkem jsem chtěl jen říct, že se mezi námi najde určitě spousta lidí, která dělala stejnou chybu jako já. Pokud mezi ně patříte, zkuste si na pár minut sednout a udělat si v předplatných pořádek. Stojí to za to.

Jaké předplatné si platíte vy?