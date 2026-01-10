Že je 2026 rokem GTA VI? Dost možná jej zastíní 11 let stará hra Hlavní stránka Zprávičky CD Projekt RED údajně chystá nové DLC pro Zaklínače 3 s plánovaným vydáním kolem května 2026 Spekuluje se o dvou možných lokalitách – pouštní Zerrikanii nebo zasněženém Koviru Rozšíření má sloužit jako most mezi Geraltem a Ciri před čtvrtým dílem série Sdílejte: Jakub Kárník Publikováno: 10.1.2026 12:00 Žádné komentáře 0 Jedenáct let. Tak dlouho je na trhu Zaklínač 3: Divoký hon a podle všeho ještě nemá úplně dopovězeno. Analytici z Noble Securities i polští insideři se shodují – CD Projekt RED pracuje na novém rozšíření, které by mohlo vyjít ještě letos. A nejde o žádnou drobnost. Cíl je 11 milionů prodaných kopií. Tajemství, které uniklo po letech IGN Polsko přišlo s překvapivým přiznáním. O pracích na novém DLC věděli už před několika lety, ale informaci drželi pod pokličkou. Důvod? Pocházela pouze z jednoho zdroje, byť spolehlivého. Teď, když analytické zprávy a další insideři potvrzují totéž, se rozhodli promluvit. Podle jejich zdrojů byli vývojáři v té době fascinováni úplně jiným směrem, než naznačují současné spekulace o zasněženém severu. Vše ukazovalo na východ – na Zerrikanii. Zerrikania: Zaklínač ve stylu Duny Po bahnitém, slovanském Velenu a pohádkovém Toussaintu by poušť byla logickým krokem. Slunce, písek, exotická fauna a matriarchální společnost – to by byl „Zaklínač ve stylu Duny“. A ve hře i knihách najdeme překvapivě mnoho indicií: Škola Mantikory – V dodatku Krev a víno Geralt nachází schémata této školy, jejíž sídlo leží na hranici zerrikánské pouště. Mantičtí zaklínači používali štíty a odlišnou alchymii – základ pro novou mechaniku boje. Letho z Gulety – Pokud Zabiják králů přežil, výslovně říká, že míří do Zerrikanie. V zemi ovládané ženami chce najít klid daleko od politického bahna Severu. Azar Javed – Jeden z hlavních antagonistů první hry pochází právě ze Zerrikanie. S připravovaným remakem jedničky by DLC v jeho vlasti bylo marketingově geniální. A pak je tu potenciálně největší tahák: Ciri a Zkouška trav. Zerrikanie je známá odlišnou alchymií a Škola Mantikory údajně jako jediná experimentovala se Zkouškou trav u žen. Co kdyby právě tady Ciri podstoupila mutaci a stala se plnohodnotnou zaklínačkou – ještě před událostmi čtvrtého dílu? Kovir: Zasněžené Benátky Severu Jenže od původních informací uběhly roky a plány se mohly změnit. Současné spekulace směřují spíše ke Koviru – hornatému regionu přezdívanému „Benátky Severu“. Zasněžené paláce, kanály, polární záře – vizuálně by šlo o majstrštyk. Kovir je také známý jako útočiště čarodějů a hnízdo špionů. Hustý politický thriller by dával smysl. A hlavně – trailer Zaklínače 4 ukazuje mrazivou krajinu. DLC v podobném prostředí by hráče na novou ságu připravilo. Ale právě tady je háček. Pokud nás čtvrtý díl vezme na zasněžený sever, proč vypouštět „sněhové DLC“ těsně předtím? Zbavilo by to novou hru pocitu svěžesti. A z pohledu vývojářů – proč budovat komplexní architekturu Pont Vanis na starém REDengine, když za chvíli budou totéž stavět znovu v Unreal Engine 5? Most mezi dvěma érami Ať už nás DLC zavede kamkoli, jeho hlavní účel je jasný – připravit půdu pro Zaklínače 4. Ciri je potvrzená jako hlavní hrdinka nové ságy a rozšíření má sloužit jako „Miles Morales moment“. Samostatný příběh, který uzavře Geraltovu kapitolu a otevře tu Ciriinu. CD Projekt RED se k ničemu oficiálně nevyjádřil. Ale když analytici mluví o vydání v květnu 2026 – přesně 11 let od původní premiéry – a insider informace se začínají shodovat, něco na tom bude. Poušť, nebo sníh? Kam byste se vydali raději? Zdroj: IGN Polska O autorovi Jakub Kárník Jakub je znám svou nekonečnou zvědavostí a vášní pro nejnovější technologie. Jeho láska k mobilním telefonům začala s iPhonem 3G, ale dnes se spoléhá na… Více o autorovi Sdílejte: Žádné komentáře Vložit komentář Hry rozšíření zaklínač Mohlo by vás zajímat Hra PixWords - hlavolam se slovy, který vám dá zabrat Jan Tipmann 23.3.2014 Pokémon GO: 10 zásadních tipů a triků, které vám hra neprozradí Johanna Kovaczicz 11.7.2016 Jak stáhnout Fortnite zdarma na Android? Možností je hned několik David Trlica 3.6.2018 Elon Musk pokořil světový rekord. Možná u toho ale podváděl Jana Skálová 26.11.2024 Tohle jsou nejlepší aplikace a hry na Google Play roku 2024. Souhlasíte s výběrem? Adam Kurfürst 19.11.2024 Vychutnejte si Netflix naplno! Tato 3 rozšíření vám zpříjemní sledování Adam Kurfürst 8.7.2024