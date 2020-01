Evropská komise chystá zákaz rozpoznávání obličejů na veřejnosti

Budou soukromé či vládní společnosti v Evropě či přímo v ČR skenovat, analyzovat a uchovávat naše obličeje jako v Číně? Otázka je to velmi aktuální a co nevidět se na ni asi dozvíme odpověď. Minimálně pro několik nejbližších roků dopředu. Dle informací redakce Reuters se chce Evropská komise proti sběru těchto dat na veřejnosti postavit novou vyhláškou. Zákaz rozpoznávání obličejů by se měl území Evropské unie týkat v následujících pěti letech Důvodem jsou obavy ze zneužití osobních dat.

V osmnáctistránkovém dokumentu se komise rozepisuje zejména o tom, že v současnosti nejsou zaručeny všechny bezpečnostní garance. A říká, že bude potřeba upravit současná pravidla pro ochranu osobních údajů, než se systém řízený umělou inteligencí případně spustí. V budoucím provozu by prý například měly existovat možnosti, jak systém dočasně vypnout.

V následujících třech až pěti letech by také mělo dojít k podrobnému posouzení dopadů této technologie a nastavení opatření k řešení rizik. Zákaz rozpoznávání obličejů by se díky výjimce netýkal vybraných bezpečnostních systémů a projektů z oblasti výzkumu a vývoje.

Dokument obsahuje také doporučení a povinnosti jak pro vývojáře systému, tak i pro jeho uživatele. Každá země by pak v budoucnu měla mít orgány, které budou dodržování pravidel hlídat. Osmnáctistránkový návrh by teď měl být projednán a dále se o něm bude rozhodovat v únoru. V USA se začátkem tohoto roku vypořádali s problematikou vlastními regulacemi. Současně doporučují EU, aby se vyhnula “agresivním přístupům”. Ať už to znamená cokoli.

Jak se díváte na problematiku rozpoznávání obličejů?

Zdroj: Reuters