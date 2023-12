5 nejzajímavějších technologií roku 2023 – Jozef

Do konce roku 2023 už zbývá jen pár hodin, přichází čas na rekapitulace

Představeno bylo nepřeberné množství produktů, stovky telefonů

Vybral jsem pro vás 5 nejzajímavějších technologií roku 2023

Dnes končí rok 2023 a ačkoliv letošní rok nenabídl žádný vyloženě revoluční produkt, rozhodně to nebyla nuda a stala se spousta věcí. Zkusili jsme vybrat pět nejzajímavějších novinek roku 2023. Budeme rádi, pokud náš výběr doplníte o vlastní žebříček.

Původně jsem chtěl do dnešního článku zahrnout jen mobilní telefony, nakonec jsem ale změnil názor a telefon v našem přehledu najdete pouze jediný. Velikou pozornost si zaslouží další události, jejich skutečný vliv ale ukáže až budoucnost. Pojďme na to!

Pořadí jednotlivých událostí a produktů v žebříčku neodráží konkrétní důležitost, všech pět novinek (a jedna bonusová) si zaslouží pozornost.

5 nejzajímavějších technologií roku 2023

OnePlus Open

Mobilních telefonů byly v letošním roce představeny stovky a měl jsem to štěstí, že jsem mohl vyzkoušet spoustu zajímavých kousků (a navrch pár telefonů, které budou představeny až v roce 2024). Hodně se mi líbila spousta telefonů, Samsung Galaxy S23 je šikovný kompaktní stroj, Xiaomi 13 Ultra změnilo můj pohled na fotografování s telefonem. Ale nejvíce mě jednoznačně zaujalo OnePlus Open!

OnePlus Open – Open for Everything

Výborný fotoaparát, slušná výdrž na jedno nabití, výkonný procesor. To všechno nabízí OnePlus Open, ale to i konkurence. Kde OnePlus Open získalo bonusové body navíc? Svou konstrukcí, která je zkrátka výborná. Roky jsem se pohyboval u skládaček Huawei, potkal jsem rovněž nejnovější kousky od společnosti Samsung. OnePlus to v roce 2023 dotáhlo nejdál, používat jeho skládací vlajkovou loď je až neuvěřitelně příjemné a intuitivní. Právě u skládacích telefonů toto považuji za klíčovou vlastnost!

iMessage vs RCS

Druhá položka na mém seznamu 5 nejzajímavějších technologií roku 2023, se možná do tohoto článku ani nehodí, velmi pravděpodobně se v podobném seznamu objeví opět za rok. Ve světě nejrůznějších kecálků to dlouhou dobu byla nuda, kromě univerzálních aplikací jako je Messenger nebo třeba Telegram zde máme iMessage od společnosti Apple a proti němu konkurenci v podobě RCS. Většinu roku se v této oblasti nestalo vůbec nic zajímavé…

Ale v posledním čtvrtletí se začaly dít věci. Nothing oznámil, že jeho telefony se naučí iMessage. Neobešlo se to bez karambolů a je otázka, jestli to nakonec někdy bude naplno fungovat, Apple tomuto řešení příliš nefandí. Potom překvapil samotný Apple, ten oznámil budoucí podporu RCS, přičemž se dočkáme už příští rok. Možná je o kousek blíže doba, kdy nám pro komunikaci s okolím budou stačit třeba jen 4 různé aplikace. Sám jsem moc zvědav, jak se situace nakonec vyvine v příštím roce.

Xiaomi HyperOS

Dlouhou dobu se v telefonech Xiaomi nacházelo uživatelské rozhraní MIUI, v letošním roce se ale výrobce odhodlal k obrovskému kroku a představil HyperOS. Osobně zde vnímám jistou inspiraci od Huawei, který se snaží svůj HarmonyOS umístit kam se jen dá. Xiaomi má pozici přece jenom jednodušší, není pod žádnými sankcemi a navíc má ve svém portfoliu nepřeberné množství spotřebičů pro domácnost. Větší a hlubší provázání celého ekosystému dává smysl.

A Journey through Time | The Evolution of MIUI

První generace HyperOS je postavená na operačním systému Android 14, uvolňování už začalo a aktualizovány už jsou některé telefony v České republice. Jmenovitě modely POCO F5, Xiaomi 12T, Xiaomi 13, Xiaomi 13T a Xiaomi 13T Pro. Systém je rychlý, spolehlivý. Ale pořád je to Android, jak jej roky známe. Je trochu překvapivé, že se Xiaomi odhodlalo opustit zavedenou značku, kterou MIUI je. Ale výhody do budoucnosti převážili. Co takhle elektromobil Xiaomi SU7 s HyperOS? Dal bych si říct…

Qualcomm Snapdragon X Elite

Qualcomm procesory umí a dokazuje to každý rok. Ne že by občas neudělal chybu, pár let zpátky byste ty nejvýkonnější procesory této společnosti mohli v zimě použít místo topení… Ale jinak je Qualcomm technologický lídr a nemá ve světě moc konkurence. Mediatek se sice snaží, ale zatím to pořád úplně není ono. Ale tentokráte nechme stranou svět mobilních telefonů a brutálně výkonný Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3, ten se do mého výběru 5 nejzajímavějších technologií roku 2023 nedostal.

Pozornost si zaslouží jiný procesor, konkrétně Snapdragon X Elite, který zamíří do počítačů s Windows. Apple se svými vlastními procesory pro počítače jednoznačně uspěl, nabízí velmi dobrý výkon, nízkou spotřebu a dohromady to zkrátka funguje. Qualcomm chce se svým ARM procesorem totéž dokázat ve světě Windows.

Introducing Snapdragon X Elite: Built for AI

Úkol to nebude jednoduchý, ale jestli by to někdo měl zvládnout, pak to bude právě Qualcomm. Srovnání jeho procesoru s nejnovější řadou M3 od Apple bude zajímavé, jakkoliv vzhledem k odlišnosti operačních systémů nikdy podobné srovnání nebude úplně objektivní. Sám jsem v tomto směru naprostá Apple ovce, Windows používám jen když musím. Ale v kombinaci s procesorem Snapdragon X Elite bych tomuto řešení šanci dal.

ChatGPT

Stranou nesmíme nechat ChatGPT, do seznamu 5 nejzajímavějších technologií roku 2023 rozhodně patří! Prakticky celý rok se nesl ve znamení AI a občas se zdálo, že kdo ChatGPT nepoužívá alespoň jednou denně je naprosto out a nemá šanci v dnešním světě uspět. Pro mě osobně je oblast o to zajímavější, že v letošním roce jsem se krátce pohyboval ve světě vývoje voicebotů a chatbotů a musím říci, že mi je tento svět celkem blízký. ChatGPT je něco trošku jiného, ale určitě jej nezmiňujeme naposledy. Zvědavý jsem nejenom na další vývoj této oblasti, ale také na posuny v oblasti legislativy. Dříve nebo později bude snaha tuto oblast regulovat, nastavit jasná pravidla. Na souboje zastánců a odpůrců AI se moc těším!

iPhone 15 Pro má USB-C!

Slibovali jsme 5 nejzajímavějších technologií roku 2023, dovolím si ale ještě jeden bonusový bod. Apple u svých mobilních telefonů začal používat USB-C. Na jednu stranu je to naprostá drobnost a vlastně na tom není nic revolučního, USB-C tady s námi je spoustu let. Ale když na tento konektor přejde Apple se svým objemem prodaných telefonů, je to přece jenom něco jiného.

Introducing iPhone 15 Pro | Apple

Uvidíme, co zajímavé nás čeká v roce 2024, ostatně malé zamyšlení na toto téma si budeme moci přečíst už brzy. Snad neprozradím moc když napíšu, že příští rok opět vzroste vliv AI. Samsung si bude chtít nadále udržet pozici největšího výrobce telefonů, Apple opět vydělá největší balík peněz.

Xiaomi se bude chtít oběma přiblížit, Huawei se naopak postupně bude zvedat ode dna a uvidíme, co všechno si sám dokáže vyrobit. Hned na začátku roku nás čeká představení řady Galaxy S24, těšíme se na Xiaomi 14 Ultra a globální představení OnePlus 12. Určitě to nebude nuda!

Jaký produkt vás v roce 2023 zaujal nejvíce?

Zdroj: Vlastní