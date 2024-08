YouTube testuje funkci časovače spánku pro Premium uživatele

Časovač zastaví přehrávání po nastaveném čase, což může zlepšit kvalitu spánku

Funkce je dostupná v mobilní aplikaci a na počítači, zatím ne na televizích

YouTube chystá novinku, která potěší noční sovy a ušetří vašim uším. Jak jsme vás informovali dnes odpoledne, platforma aktuálně testuje funkci časovače spánku, která má ambice ukončit nekonečné maratony sledování videí až do rána. Sám to moc dobře znám, pustím si před spaním video, abych v 5 ráno zjistil, že poslouchám něco, co absolutně nesouvisí s mými zájmy. Nejenže se dobře nevyspím, ale zároveň si tak kazím algoritmus, jenž mi poté servíruje nezajímavý obsah. S tím by měl být ale konec, alespoň pro uživatele, kteří si platí Premium.

Nový časovač spánku umožní nastavit limit, po jehož uplynutí se přehrávání automaticky zastaví. Funkce je momentálně ve fázi testování a je dostupná pouze pro předplatitele služby YouTube Premium. Testovací období potrvá do 2. září a poté se zřejmě rozšíří k dalším uživatelům.

Co se týče samotného fungování, časovač najdete v nabídce přehrávání na počítači a v sekci „Další nastavení“ v mobilní aplikaci. Budeme mít na výběr z několika přednastavených intervalů – od 10 minut až po 60 minut. Pro ty, kteří chtějí dokoukat rozkoukané video, je k dispozici i možnost zastavení na konci aktuálního videa.

Je škoda, že YouTube zatím nepočítá s implementací této funkce na televizních platformách, kde by mohla být obzvláště užitečná. Uvidíme, jak se časovač spánku osvědčí v praxi a zda se nakonec skutečně stane trvalou součástí YouTube, na mém účtu je funkce již k dispozici.

Jak zapnout časovač na YouTube už nyní?

Běžte na stránku YouTube, kde si můžete zapnout experimentální funkce Zapněte Časovač režimu spánku klepnutím na tlačítko „Vyzkoušet“ Nyní pusťte video a v Nastavení si zapněte časovač

Usínáte často s puštěným YouTube?

Zdroj: 9to5google