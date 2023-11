YouTube na svém oficiálním Twitterovém účtu oznámil novinku o přidání nové sekce. Nová karta “Pro vás” nabídne videa na základě historie sledování, měl by tím přispět k lepšímu a rychlejšímu nalezení obsahu, který odpovídá individuálním preferencím každého uživatele. Funkce bude spuštěna už 20. listopadu, ačkoliv už několik měsíců probíhá testování. První náhled vyšel dokonce už v květnu.

✨ introducing the “For you” section of your channel Home tab that recommends a mix of content from your channel to viewers based on their watch history

🚨 creators: review your settings & select formats before we roll out to viewers on 11/20

more: https://t.co/FNZUVWVPEA pic.twitter.com/0ga30rU1JC

— TeamYouTube (@TeamYouTube) November 8, 2023