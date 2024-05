YouTube Music v Česku spustil skvělou novinku. Hledání písniček je díky ní hračka!

YouTube Music experimentovalo s funkcí zvanou Hum to Search

Nyní se vychytávka rozšiřuje také mezi České uživatele, funguje i nám

Umožňuje vyhledávání písniček jejich zabroukáním či zazpíváním

V březnu jsme vás informovali o nové vychytávce mobilní aplikace YouTube Music, která zjednodušuje vyhledávání písniček. Tehdy se pouze rozšiřovala k vybraným uživatelům, zřejmě v rámci testování, ale nyní se dostává k většímu počtu lidí. Dorazila také do Česka – důkazem toho je, že funguje i na mém telefonu Google Pixel 7 Pro s operačním systémem Android 14.

Funkce označená jako „Hum to Search“ se schovává pod ikonkou zvukových vln v panelu pro vyhledávání, umístěná je vedle mikrofonu sloužícímu k hlasovému zadávání. Jejím hlavním smyslem je umožnit vyhledávání písniček jejím zabroukáním, zazpíváním či zahráním.

Mně samotnému se takhle povedlo identifikovat dvě skladby – od jedné jsem znal část textu, od druhé pouze melodii. Jakmile YouTube Music dokončí analýzu na základě odposlechu, zobrazí vám miniaturu skladby, základní informace (název, autor, album, rok vydání) a tlačítka pro okamžité přehrání či uložení do playlistu. Kliknutím na ikonku tří pod sebou seřazených teček se dostanete k dalším možnostem (přejít na interpreta, přejít do alba, spustit rádio, přidat do fronty atp.).

Obdobnou funkcí již dlouho disponuje mobilní aplikace vyhledávače Google. Dostanete se k ní kliknutím na ikonu mikrofonu ve vyhledávacím poli a následným stisknutím tlačítka „Vyhledat skladbu“.

Předplácíte si YouTube Music?

Zdroj: vlastní