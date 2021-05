YouTube pracuje na revoluční možnosti, jak zpřístupnit svůj obsah všem uživatelům v jejich přirozeném jazyce. Zdá se, že automatický překlad na YouTube bude zahrnovat všechen obsah populárního video portálu. Jak to bude fungovat a co všechno bude přeloženo?

Některým uživatelům se začala zobrazovat ikona Google Překladače u videí na portále YouTube. Novinka dokáže kompletně přeložit obsah do jazyka uživatele. Přeložen je titulek videa, popis videa i titulky k videu. Vše přitom probíhá plně automaticky. Zpráva zatím pochází od uživatele, kterému se zobrazila možnost překladu z angličtiny do portugalštiny, ale není důvod proč by měl být u jiných jazyků problém. Na obrázcích si můžete u titulku videa všimnou malé ikony Google Překladače.

Zajímavé je i to, že automatický překlad na YouTube se objevil uživatelům jak ve webovém prohlížeči, tak v prostředí mobilní aplikace. Velká část kvalitního obsahu je na YouTube stále především v angličtině a Google by tak mohl zpřístupnit tento obsah obrovskému počtu uživatelů, kteří angličtinu neovládají. Z této novinky tak budou mít užitek uživatelé, tvůrci a samozřejmě i Google.

Jak často sledujete zahraniční obsah na YouTube?

Zdroj: androidpolice