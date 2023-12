Ve futuristických filmech o budoucnosti jsme často mohli vidět klasické dioptrické brýle, pomocí kterých můžete vidět videa, reklamy nebo chatovat. Dříve se nám to mohlo zdát jako daleká budoucnost, které se možná ani nedočkáme, ale poslední roky přinášejí stále nové technologické vychytávky a mezi nimi chytré brýle XReal Air Pro 2.

ICYMI: The XREAL Air 2 AND Pro 2 just dropped. You in?

XREAL Air 2 je nejen stylový, ale i velmi výkonný přístroj, který vás může doprovázet na každém kroku. S použitím rozšířené reality (AR) a displejů vysokého rozlišení, tyto brýle umožňují uživatelům sledovat videa, brouzdat internet, pracovat na virtuálních projektech a dokonce komunikovat s ostatními, a to vše s neuvěřitelnou vizuální kvalitou. Můžete například také mít virtuální kancelář bez dalšího kancelářského vybavení a máte možnost přizpůsobovat zobrazení podle jednoduchého hlasového ovládání. A navíc, na rozdíl od klasických přístrojů, jako jsou telefony nebo počítače, nemusíte koukat dolů a ničit tak svou páteř.

A jelikož jde už o druhou generaci, obsahují řadu vylepšení – jasnější displej s vyšší obnovovací frekvencí, lepší zvuk a nezapomnělo se ani na pohodlí. Na levé straně mají USB-C port, takže brýle můžete zapojit takřka do každého novějšího přístroje, který podporuje DisplayPort. K brýlím můžete pořídit i chytrou krabičkou XReal Beam, adaptér speciálně pro tyto brýle, který rozšíří funkčnost brýlí, pohání je, nabíjí a nabídne různé režimy zobrazení.

Tried the XReal Air Pro 2 Glasses and was able to see 3 different monitors, and I was pleasantly surprised at the brightness and the clarity.

Quite amazing to see what else is to come on the VR/AR front.https://t.co/Z2T3VwY68w pic.twitter.com/UBymN6Js5X

— Eugene Ng (@EugeneNg_VCap) November 5, 2023