O kompaktní smartphony je, minimálně dle ohlasů uživatelů na internetu, stále zájem. Proto je rozhodně škoda, že příznivci Androidu nemají v této kategorii zrovna velký výběr. Je sice pravda, že takový Asus Zenfone 9 a Samsung Galaxy S22 jsou na dnešní poměry již poměrně kompaktní smartphony a výrazného zmenšení se dočkal také základní vlajkový model Xiaomi. Zapomínat však nesmíme ani na Sony a jeho řadu Xperia 5, která představuje levnější a především menší alternativu k vlajkovým Xperiím 1. Sony nás přitom nově láká na představení kompaktní novinky, ke kterému dojde již za pár dní. Půjde o smartphone Sony Xperia 5 IV?

Bude oním smartphonem Xperia 5 IV?

Představení smartphonu Sony Xperia 5 IV by bylo vcelku logické i proto, že od odhalení předešlé Xperie 5 III uběhlo již 16 měsíců. Oproti tomu, Xperii 1 IV zde máme poměrně krátce a navíc se nedá očekávat, že její nástupce bude zvlášť kompaktní. Ovšem co se Xperie 5 IV týče, dle databáze certifikačního úřadu FCC již s vysokou pravděpodobností známe částečné rozměry připravované novinky. Ty by měly být 155,74 mm na výšku a 67,1 mm na šířku. Displej by pak měl mít 6,04″. Opět bychom se tak měli setkat s displejem o “protáhlejším” poměru stran 21:9. Potěšilo by nás i nové řešení ukrytí selfie kamerky, toho se však s vysokou pravděpodobností dočkáme až u Xperie 1 V někdy příští rok.

Co se zbylých specifikací týče, čile se spekuluje o tom, zda Sony nasadí Snapdragon 8 Gen 1 nebo rovnou jeho vylepšenou “plus” variantu. Na palubě by pak měl stále být 3,5mm audio jack a nově také bezdrátové nabíjení. Sestava fotoaparátů by pak měla být identická s tou u Xperie 1 IV. Těšit bychom se tak mohli na trojici 12MPx fotoaparátů. Primární s objektivem o světelnosti f/1.7 a optickou stabilizací. Druhý fotoaparát má být ultraširokoúhlý s objektivem o světelnosti f/2.2 a fázovým automatickým ostřením. Do třetice bychom se měli dočkat fotoaparátu s OIS a proměnlivým optickým zoomem se 3,5 – 5,2x přiblížením. Ať už ale Sony plánuje představit cokoli, v nejistotě nezůstaneme již moc dlouho. Svou akci totiž výrobce naplánoval již na 1.září.

Zdroj: AndroidAuthority.com